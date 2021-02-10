Xiaomi триумфально завершила второй квартал

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Еще одна аналитическая компания подтвердила, что Xiaomi вторая в мире на рынке смартфонов

На рынке огромное количество исследовательских компаний, которые обычно плюс-минус одинаково смотрят на рынок смартфонов. Давайте посмотрим на то, как его видят по итогам второго квартала 2021 года аналитики StrategyAnalytics.

Эксперты отмечают, что в период с апреля по июнь нынешнего года на рынок было поставлено 314,2 млн смартфонов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство удерживает Samsung, которая поставила 57,1 млн устройств и контролирует 18,2% доли рынка. Показать результат лучше компании помешала жесткая конкуренция со стороны китайских производителей смартфонов.

StrategyAnalytics в унисон с коллегами Canalys пришла к выводу, что по результатам второго квартала Xiaomi смогла взять «серебро». Ее доля на рынке составила 16,8% и достигнут результат за счет отгрузки 52,8 млн трубок. Среди всех производителей, которые вошли в топ-5, у Xiaomi самые высокие темпы роста — 85,3%.

На третьем месте оказалась Apple, сумевшая поставить 47,5 млн iPhone, и ее доля оценивается в 15,1%. Аналитики StrategyAnalytics пришли к выводу, что впервые рынок Китая стал самым крупнейшим для Apple с ее iPhone. Четвертую и пятую позиции заняли Oppo и Vivo, которые отгрузили 33,2 млн и 31,5 млн устройств соответственно, а их доля составила 10,6% и 10% соответственно. Эти компании демонстрируют рост, прежде всего за счет усиления своих позиций в Китае и Индии.

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Источник: mydrivers