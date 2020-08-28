Xiaomi выпустит свой смартфон с камерой под экраном в следующем году. Неужели им окажется Mi Mix 4?

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Xiaomi не теряла времени зря – компания готова представить свой смартфон с камерой под экраном, но только в следующем году.

Последний месяц мы обсуждаем готовящийся смартфон от ZTE Axon 20 5G по одной простой причине – новинка должна стать первым коммерчески доступным смартфоном с подэкранной фронталкой. Но рынок не стоит на месте, и другие производители тоже готовятся представить свою версию «скрытой» фронтальной камеры. В частности наша любимая Xiaomi.

В прошлом году компания показала прототип селфи-камерой под дисплеем, но один из руководителей позже пояснил, что эта технология не готова к массовому производству. Сегодня компания выпустила заявление, подтверждая, что Xiaomi смогли «совладать» с этой технологией – смартфоны с фронталками под дисплеем начнут выходить в 2021 году.

В официальном блоге компания описала, что инженерам компании удалось достичь «невидимости» модуля камеры благодаря необычному расположению пикселей – Xiaomi удвоила число горизонтальных и вертикальных пикселей, таким образом, достигая той же плотности изображения в месте расположения фронталки, как и в остальной части дисплея.

Технология позволяет сделать так, чтобы на экране не было абсолютно никаких отвлекающих факторов: ни вырезов, ни потемнений. Xiaomi также утверждает, что программисты компании изменили алгоритмы работы камеры таким образом, что ее модули под экраном обеспечивают такое же качество изображения, какое показывают обычные фронталки.

Модуль камеры Xiaomi также использует специальную технологию дисплея, чтобы спрятать больше компонентов под суб-пикселями и увеличить пропуск света в области под дисплеем.

Xiaomi уже несколько лет ставит акцент именно на улучшение работы своих камер, так что неудивительно, что именно у нее получилось, пока еще в теории, но все-таки добиться заметного движения вперед. По слухам, первым смартфоном с новым типов фронталки станет следующий Mi Mix 4.

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Источник: Xiaomi

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