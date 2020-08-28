Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Xiaomi выпустит свой смартфон с камерой под экраном в следующем году. Неужели им окажется Mi Mix 4?

Xiaomi выпустит свой смартфон с камерой под экраном в следующем году. Неужели им окажется Mi Mix 4?

28.08.2020 456 3

Xiaomi не теряла времени зря – компания готова представить свой смартфон с камерой под экраном, но только в следующем году.

 

Фронталка под дисплеем Xiaomi

 

Последний месяц мы обсуждаем готовящийся смартфон от ZTE Axon 20 5G по одной простой причине – новинка должна стать первым коммерчески доступным смартфоном с подэкранной фронталкой. Но рынок не стоит на месте, и другие производители тоже готовятся представить свою версию «скрытой» фронтальной камеры. В частности наша любимая Xiaomi.

 

В прошлом году компания показала прототип селфи-камерой под дисплеем, но один из руководителей позже пояснил, что эта технология не готова к массовому производству. Сегодня компания выпустила заявление, подтверждая, что Xiaomi смогли «совладать» с этой технологией – смартфоны с фронталками под дисплеем начнут выходить в 2021 году.

 

В официальном блоге компания описала, что инженерам компании удалось достичь «невидимости» модуля камеры благодаря необычному расположению пикселей – Xiaomi удвоила  число горизонтальных и вертикальных пикселей, таким образом, достигая той же плотности изображения в месте расположения фронталки, как и в остальной части дисплея.

 

Предыдущая версия фронталки Xiaomi

 

Технология позволяет сделать так, чтобы на экране не было абсолютно никаких отвлекающих факторов: ни вырезов, ни потемнений. Xiaomi также утверждает, что программисты компании изменили алгоритмы работы камеры таким образом, что ее модули под экраном обеспечивают такое же качество изображения, какое показывают обычные фронталки.

 

Модуль камеры Xiaomi также использует специальную технологию дисплея, чтобы спрятать больше компонентов под суб-пикселями и увеличить пропуск света в области под дисплеем.

 

Xiaomi уже несколько лет ставит акцент именно на улучшение работы своих камер, так что неудивительно, что именно у нее получилось, пока еще в теории, но все-таки добиться заметного движения вперед. По слухам, первым смартфоном с новым типов фронталки станет следующий Mi Mix 4.

 

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Источник: Xiaomi

B
https://andro-news.com/news/teper-u-oneplus-nord-nashli-problemy-s-rabotoy-bluetooth.html Теперь у OnePlus Nord нашли проблемы с работой Bluetooth(в Адм. панель)

Xiaomi Mi Mix 4 Mi Mix
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Кирилл -1
В частности наша любимая Xiaomi. НЕ путайте ВАША любимая, а не НАША. Поменьше решайте за других, отвечайте за свои слова и действия.
28.08.2020 10:37
Ответить
Беk -1
Чел, ты...
28.08.2020 10:54
Ответить
Кирилл 1
Взаимно, чел, ты....
28.08.2020 11:00
Ответить

telegram__banner.png
Xiaomi выпустит свой смартфон с камерой под экраном в следующем году. Неужели им окажется Mi Mix 4?