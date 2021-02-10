Xiaomi уже тестирует планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro

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﻿Xiaomi начала тестировать два новых планшета.

Речь идет о моделях Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro. Новинки тестируются в Европе и Азии. Если верить предыдущим утечкам, Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro будут иметь OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2.8K(2880x1800). Xiaomi Pad 6 процессором Snapdragon 870. Что касается Pro-версии, то она будет работать под управлением чипа Snapdragon 8+ Gen 1.

Релиз новинок должен пройти во втором квартале 2023 года. То есть если вашему школьнику для занятий на дистанционном обучении нужен новый гаджет, то он имеет все шансы успеть поступить в продажу к следующему учебному году. Пока нет подтверждения официальной цены на Pad 6, поэтому нам нужно посмотреть, сколько стоило предыдущее поколение, чтобы получить некоторое представление:

Xiaomi Pad 5 6 ГБ/128 ГБ – 349 евро

Xiaomi Pad 5 6 ГБ/256 ГБ – 399 евро

Источник: @stufflistings ﻿