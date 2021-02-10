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Xiaomi уже тестирует планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro

23.01.2023 243 0

﻿Xiaomi начала тестировать два новых планшета.

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Речь идет о моделях Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro. Новинки тестируются в Европе и Азии. Если верить предыдущим утечкам, Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro будут иметь OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2.8K(2880x1800). Xiaomi Pad 6 процессором Snapdragon 870. Что касается Pro-версии, то она будет работать под управлением чипа Snapdragon 8+ Gen 1.

 

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Релиз новинок должен пройти во втором квартале 2023 года. То есть если вашему школьнику для занятий на дистанционном обучении нужен новый гаджет, то он имеет все шансы успеть поступить в продажу к следующему учебному году. Пока нет подтверждения официальной цены на Pad 6, поэтому нам нужно посмотреть, сколько стоило предыдущее поколение, чтобы получить некоторое представление:

Xiaomi Pad 5 6 ГБ/128 ГБ – 349 евро

Xiaomi Pad 5 6 ГБ/256 ГБ – 399 евро

Источник: @stufflistings ﻿

Xiaomi
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.01.2023

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