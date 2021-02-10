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На Android-смартфонах можно проводить серьезные действия и изменять системные настройки. Существует множество утилит, способных улучшить функционал устройства, добавить новые фишки и убрать существующие лаги. Наиболее популярные программные проекты — это MagiskManager и XposedFramework. Эти программы взаимосвязаны, поэтому в статье рассмотрим их установку и основной функционал.

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Что такое Xposed Framework и зачем нужен

Xposed Framework представляет собой «каркас» для установки различных модулей — небольших приложений, вносящих существенные изменения в систему. Модуль направлен на конкретный результат и выполняет одно или несколько действий. Например, блокирует рекламу в соцсетях и позволяет скачивать фото с Instagram. Без фреймворка такие приложения не работают, поэтому установка Xposed обязательна.

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До недавнего времени Xposed Framework являлся самостоятельной программой, но теперь это модуль для Магиска. Звучит немного запутанно, так что расшифруем подробнее. В первую очередь устанавливается Magisk Manager, потом для него скачивается Xposed, и уже на базе последнего ставятся модули, предназначенные именно для фреймворка. К слову, для Магиска тоже есть множество модулей, но об этом мы говорили в другой статье.

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Что нужно для работы Xposed Framework

Итак, сам по себе Xposed бесполезен. Он нужен именно в качестве платформы для установки модулей, которые самостоятельно не функционируют. В свою очередь, для работы Xposed обязателен Magisk. И поверх этого располагается главное требование — наличие root-прав. Без них не будет работать ни фреймворк, ни Магиск.

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Разблокировать загрузчик необязательно, но желательно, чтобы в случае возможных проблем вы могли быстро восстановить мобильное устройство. Кастомное рекавери также может пригодиться для установки программ и конкретных модулей.

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Версия прошивки роли не играет. Конечно, стабильное функционирование патчей гарантируется только на официальной оболочке, но кастомная в большинстве случаев тоже подходит. С теорией разобрались, теперь переходим к практике.

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Скачивание и установка фреймворка на Xiaomi

Об установке Магиска мы писали в отдельной статье, там представлена подробная инструкция. Поэтому сразу приступим к самому фреймворку. Все нижеописанные процедуры вы проводите на свой страх и риск! Установка программы Xposed или какого-то модуля может привести к серьезным проблемам со смартфоном, вплоть до состояния «кирпича».

Если ваш смартфон работает под управлением Android 9 или 10 (MIUI 11/MIUI 12), нужно установить программу под названием EdXposed. Стандартная утилита XposedFramework не подходит для вышеуказанных версий программного обеспечения. Также EdXposed должна нормально функционировать на MIUI 12.5 под управлением Android 11, но точно гарантировать работоспособность мы не можем.

Приступаем к операции:

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1.Запустите приложение MagiskManager и зайдите во вкладку «Репозиторий».

2.В поисковую строку вбейте название модуля «Magiskmanagerforrecoverymode (mm)». Данный патч понадобится, если смартфон перестанет запускаться после установки фреймворка. Кликнете по стрелке возле названия модуля и выберите «Установить». Далее тапните по желтой кнопке для перезагрузки.

3.Таким же образом скачайте и установите модули «Riru — core» и «Riru — EdXposed», которые тоже находятся в репозитории Магиска. Модификацию выбирайте от YAHFA или SandHook, разницы нет. Не нашли патчи в репозитории — тогда самостоятельно скачайте их и установите через кастомное рекавери.

4.Перезагрузите мобильное устройство.

5.Теперь скачайте само приложение EdXposedManagerс форума 4pda или GitHub. Установите программу из проводника, как обычный apk файл.

6.Опять перезагрузите смартфон.

7.Откройте установленный фреймворк. Если на стартовой странице есть надпись «EdXposed активирован», значит, вы все сделали правильно.

На этом установка фреймворка завершается. Но не забываем, что это только «каркас» для модулей. Самое интересное — выбор и загрузка патчей, впереди.

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Что делать, если фреймворк не устанавливается

Бывает, что программа выдает оповещение «Xposed установлен, но не активирован». Это значит, что на телефоне отсутствует один из двух необходимых патчей: «Riru — core» или «Riru — EdXposed». Обязательно проверьте наличие этих модулей в Магиске. Если установка через репозиторий оказывается недейственной, воспользуйтесь customrecovery. Еще не забудьте перезагрузить смартфон.

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Какие модули выбрать и как установить

Есть три метода установки модулей для EdXposed. Первый вариант самый простой: открываем программу и в строку поиска вводим название нужного патча, или просто просматриваем вкладку «Модули» и загружаем подходящие. Принцип такой же, как в Magisk. После установки перезагружаем девайс.

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Второй вариант немного сложнее: ищем необходимые модули на просторах интернета, скачиваем их в формате apk и устанавливаем, как обычное приложение. И третий метод (самый сложный): после загрузки патча с расширением apk заходим в кастомное рекавери и прошиваем файл, нажав по кнопке «Install». Во всех случаях обязательно перезагружаем смартфон, как только модуль установится.

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Теперь рассмотрим наиболее популярные патчи, которые можно поставить через EdXposed:

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Instaprefs — незаменимое приложение для тех, кто активно пользуется Instagram . Модуль позволяет сохранять на устройство посты, сторис, прямые эфиры, видео с IGTV, голосовые сообщения.

CopyToast — маленькое, но полезное дополнение, которое показывает оповещение «Текст скопирован» во время каждого текстового копирования.

Greenify — модуль переводит ненужные приложения в спящий режим, что снижает потребление оперативной памяти и расход аккумулятора. Приложение точно пригодится тем, кто отключил встроенную оптимизацию MIUI .

CustoMIUIzer — специальный модуль для телефонов Сяоми. Добавляет множество мелких полезных фишек в прошивку Миюай и даже кастомизирует внешний вид системы.

XPrivacyLua — патч, отвечающий за безопасность мобильного устройства. С помощью данного модуля вы можете контролировать выдачу разрешений сторонним приложениям, а также выдавать ложную информацию, например, о своем местоположении.

Найти множество полезных модулей можно как на официальном сайте Xposed, так и на XDA-Developers и GitHub.

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Полное удаление программы

Первым делом удалите из Магиска патчи «Riru — core» и «Riru — EdXposed». Для этого откройте раздел «Модули» и кликнете по изображению корзины возле модулей. От приложения EdXposed Manager избавьтесь стандартным способом, зажав на несколько секунд ярлык на рабочем столе и кликнув «Удалить».

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Мы разобрались со скачиванием и установкой фреймворка Xposed. Процедура довольно сложная, поэтому советуем приступать к ней только опытным пользователям. Если утилита не понравится, ее в любой момент можно удалить.