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Как скрыть сообщения в мессенджере WhatsApp

12.02.2023 56 0

Конфиденциальность личных данных – очень важный вопрос, волнующий многих пользователей. Иногда в целях безопасности необходимо ограничить доступ к определенным чатам. Но не все знают, как это сделать в популярных мессенджерах. Сегодня рассмотрим скрытие личных сообщений в WhatsApp.

Три простых способа скрыть чаты в WhatsApp

Рассмотрим три быстрых варианта, как скрыть от посторонних глаз ваши переписки в WhatsApp. Первый способ самый простой: можно просто архивировать переписку. При этом не нужно использовать посторонние программы. Все действия производятся в системной программе. Вам нужно:


1. Открыть стартовую страницу WhatsApp и зажать нужный чат.
2. В правом верхнем углу нажать по квадратику со стрелкой вниз. Чат архивируется.
3. Чтобы найти скрытую переписку, необходимо на стартовой странице кликнуть «Архивные беседы». Вот такой легкий и удобный способ.

как скрыть переписку в ватсап

Второй способ – использовать популярную модификацию GBWhatsApp. Это кастомизированная версия стандартной программы, в которой гораздо больше интересных фишек. Одной из таких функций является сокрытие сообщений. Перед установкой модифицированного приложения следует понимать все возможные риски.

GBWhatsApp И, наконец, третий вариант – установить блокировку на приложение. Это может быть графический ключ, пин-код, сканирование лица или отпечаток пальца. Для этого нужно перейти в настройку своего смартфона и поставить пароль на WhatsApp. Обратите внимание, что эта функция доступна не на всех моделях.

как установить пароль в приложение whatsapp

Если телефон не поддерживает установку пароля на приложения, можно использовать посторонние утилиты из Google Play. Хорошо зарекомендовала себя приложение ChatLock+.

 

А как вы защищаете свои личные переписки в мессенджерах?

 

Источник: Gizchina

 

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Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 12.02.2023

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Как скрыть сообщения в мессенджере WhatsApp