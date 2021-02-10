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Конфиденциальность личных данных – очень важный вопрос, волнующий многих пользователей. Иногда в целях безопасности необходимо ограничить доступ к определенным чатам. Но не все знают, как это сделать в популярных мессенджерах. Сегодня рассмотрим скрытие личных сообщений в WhatsApp.

Три простых способа скрыть чаты в WhatsApp

Рассмотрим три быстрых варианта, как скрыть от посторонних глаз ваши переписки в WhatsApp. Первый способ самый простой: можно просто архивировать переписку. При этом не нужно использовать посторонние программы. Все действия производятся в системной программе. Вам нужно:





1. Открыть стартовую страницу WhatsApp и зажать нужный чат.

2. В правом верхнем углу нажать по квадратику со стрелкой вниз. Чат архивируется.

3. Чтобы найти скрытую переписку, необходимо на стартовой странице кликнуть «Архивные беседы». Вот такой легкий и удобный способ.

Второй способ – использовать популярную модификацию GBWhatsApp. Это кастомизированная версия стандартной программы, в которой гораздо больше интересных фишек. Одной из таких функций является сокрытие сообщений. Перед установкой модифицированного приложения следует понимать все возможные риски.

И, наконец, третий вариант – установить блокировку на приложение. Это может быть графический ключ, пин-код, сканирование лица или отпечаток пальца. Для этого нужно перейти в настройку своего смартфона и поставить пароль на WhatsApp. Обратите внимание, что эта функция доступна не на всех моделях.

Если телефон не поддерживает установку пароля на приложения, можно использовать посторонние утилиты из Google Play. Хорошо зарекомендовала себя приложение ChatLock+.

А как вы защищаете свои личные переписки в мессенджерах?

Источник: Gizchina

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