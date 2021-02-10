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Качественные изображения Google Pixel Fold: снаружи пионер, а внутри пенсионер

29.04.2023 75 0

Стильный дизайн, но рамки немного толстые

Известный инсайдер Evan Blass обнародовал первые официальные изображения раскладывающегося смартфона Google Pixel Fold. Как сообщалось ранее, он будет представлен уже 10 мая в рамках конференции Google I/O. Изображение демонстрирует шарнир и внешнюю сторону смартфона в темно-сером цвете (вероятно, будет называться Charcoal).

 

Качественные изображения Google Pixel Fold: снаружи пионер, а внутри пенсионер – фото 1

 

Соотношение сторон внешнего экрана нетипичное для современных смартфонов: панель несколько шире стандартных 20:9 или 21:9. Однако минималистичная конструкция шарнира позволит свести толщину устройства к минимуму. Рендеры подтверждают дизайн задней камеры.

 

Качественные изображения Google Pixel Fold: снаружи пионер, а внутри пенсионер – фото 2

 

Панель представляет собой остров, вдохновленный видом камеры в Pixel 7. Рамки внутреннего экрана, к сожалению, немного огорчают своей толщиной. Внутренняя сторона новинки совсем не выглядит современно и премиально, а цену обещают очень немаленькую.

 

Качественные изображения Google Pixel Fold: снаружи пионер, а внутри пенсионер – фото 3

 

По имеющейся информации, Google Pixel Fold получит 7,6-дюймовый сложный и 5,8-дюймовый внешний дисплей, чипсет Tensor G2 с 12 ГБ оперативной памяти, тройную тыльную камеру (48+10,8+10,8 Мп) и Android 13 из коробки.

 

Хотя информация о версии ПО немного странная, на этом же мероприятии официально представят релизную версию Android 14 и было бы логично увидеть именно ее на борту устройства.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 29.04.2023
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Качественные изображения Google Pixel Fold: снаружи пионер, а внутри пенсионер