YouTube-канал Andro news возвращается к работе

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Война на Украине полностью изменила жизнь украинцев и не только. Это новая и суровая реальность, которую мы должны принять, как бы нам этого не хотелось или все не казалось каким-то чудовищным сном. Случилась беда и мы здесь в Украине переживаем ее болезненно и остро, для многих это личная трагедия, она сломала нас эмоционально и выжгла изнутри. Свою позицию о событиях, мы изложили в отдельном ролике.

До недавнего времени Andro news был вне политики и пропаганды. Наша миссия была рассказывать о технологиях, о том, как они развиваются и меняют нашу жизнь. Сейчас на просторах Интернета и YouTube есть множество сайтов и каналов, которые освещают события в Украине, рассуждают о перспективах исхода войны. Мы же были и остаемся профильным ресурсом.

У нас нет желания браться за то, что вне сферы нашего опыта, знаний и компетенции. Предпочитаем заниматься тем, в чем разбираемся, нет желания вступать в информационную борьбу. Опыт и знания нашей команды в области технологий — самое ценное, что у нас есть. Мы готовы и хотим этим делиться. Поэтому мы приняли решение вернуться к работе и в скором времени выйдет первый ролик после перерыва.

Никаких кардинальных изменений в работе команды не будет. Мы продолжим рассказывать о технологиях и обо все, что связано с ними. Инфоповодов хватает и нам будет, о чем рассказать вам. Безусловно, некоторые темы будут касаться войны и санкций, которые оказывают влияние на происходящее не только в Украине. В нынешних реалиях невозможно обойти ряд событий, связанных с этим.

Со своей стороны, просим вас быть предельно сдержанными, не провоцировать друг друга и помнить, что здесь территория, где обсуждают технологии. Будем благодарны, если все неадекваты внесут наш ресурс в черный список. Желаем всем мира, здоровья, рассудительности, здравого смысла и добра! Берегите себя и своих близких! Нет войне!