YouTube Vanced умер. Да здравствует YouTube reVanced

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У YouTube Vanced появился неофициальный наследник.

Разработка альтернативного клиента YouTube Vanced была прекращена в марте этого года, из-за юридических проблем – его "прикрыла" Google. Но не так давно появились годная альтернатива в лице YouTube reVanced. По заявлениям разработчиков новый проект совершенно никак не связан с оригинальным Vanced.

Первая бета-версия приложения появилась 15 июня, и уже предлагает ключевые функции от YouTube Vanced, такие как отсутствие рекламы и воспроизведение видео в плавающем окне. Конечно, новому приложению ещё далеко до оригинального Vanced, но, во-первых, это только бета-версия, а во-вторых, проект активно развивается, и в будущем количество функций будет только расти.

Примечательно также, что reVanced может быть установлен не как отдельное приложение, а как надстройка на официальный клиент YouTube.

Приложение reVanced способно работать с сервисом MicroG от разработчиков оригинального Vanced. Он позволяет получать доступ к сервисам Google в неофициальных сервисах, или же на устройствах, на которых данных сервисов не было изначально (все мы знаем, об устройствах какой компании идёт речь).

Интересно, как долго сможет продержаться новый проект, и не прикроет ли его Google, как и его предшественника.

Источник: gizchina