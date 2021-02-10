Первые живые фото iPhone 15, 15 Pro и Pro Max, правда, не полностью

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Все же быть Type-c в iPhone?

Как ранее сообщалось, Европейский Союз предоставил производителям портативной электронной техники срок до 28 декабря 2024 для того, чтобы они ввели на своих устройствах единый разъем формата USB Type-C для зарядки аккумуляторов.

На фото видны возможные разъемы для iPhone 15, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro Max, которые уже подключены к шлейфам и другим компонентам. Переход на новый формат порта зарядки позволит Apple сохранить свое присутствие на рынке Европы. Надеемся, с переходом на новый разъем будет прирост мощности быстрой зарядки в новых смартфонах и увеличение скорости передачи данных.

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Источник: macrumors