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Первые живые фото iPhone 15, 15 Pro и Pro Max, правда, не полностью

09.08.2023 159 0

Все же быть Type-c в iPhone?

Как ранее сообщалось, Европейский Союз предоставил производителям портативной электронной техники срок до 28 декабря 2024 для того, чтобы они ввели на своих устройствах единый разъем формата USB Type-C для зарядки аккумуляторов.

typec iPhone

 

На фото видны возможные разъемы для iPhone 15, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro Max, которые уже подключены к шлейфам и другим компонентам. Переход на новый формат порта зарядки позволит Apple сохранить свое присутствие на рынке Европы. Надеемся, с переходом на новый разъем будет прирост мощности быстрой зарядки в новых смартфонах и увеличение скорости передачи данных.

 

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Источник: macrumors

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 09.08.2023
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Первые живые фото iPhone 15, 15 Pro и Pro Max, правда, не полностью