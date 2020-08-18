За что хотят осудить и наказать Xiaomi

910

Xiaomi нарушает чужие патенты и за это придется ответить

В последнее время мы слышим о том, что находятся компании, которые обвиняют Xiaomi в нарушении патентов. Не то чтобы компания этого не делала раньше, и никто не понимал, что она грешит тем, что пользуется чужими наработками. Просто сейчас имя Xiaomi у всех на слуху, и она неплохо зарабатывает, а значит, есть чем поживиться.

Читать также: Умные часы за $56 в 2020 году! Зачем вам Xiaomi Mi Band 5?

В прошлом месяце американская компания InterDigital подала в Высокий суд Дели иск, в котором обвинила Xiaomi в том, что она нарушает ее восемь патентов в области сотовой связи 3G и 4G, а также касающихся кодека H.265/HEVC. Она требует выплату компенсации причиненного ущерба и штрафных санкций. А также, если Xiaomi все же не заключит с ней лицензионное соглашение, то и просит вынести судебный запрет на продажу продуктов Xiaomi.

Читать также: Глава Xiaomi рассказал о судьбе Mi Mix Alpha, перспективах выхода фирменных чипов и Xiaomi Mi Mix 4

Уличила китайского производителя в нарушении патентов и компания HEVC Advance Licensors, которая обратилась за защитой своих прав в окружной суд Дюссельдорфа. Речь идет о нарушении патента, связанного с кодированием цифрового видео H.265/HEVC. На данный момент нет информации о той сумме ущерба, которую может заплатить истцу Xiaomi, если она будет признана виновной.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник: gizmochina