Зацените дизайн Redmi Watch 2

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Redmi Watch 2 показали на рендерах

Следующая презентация Xiaomi пройдет 28 октября и на ней должны показать Redmi Note 11, а также второе поколение смарт-часов Redmi Watch. Вчера компания выложила первый тизер, на котором показала Redmi Watch 2 лишь частично. Сегодня же она показала рендеры, дающие более полное представление о том, какой дизайн получат новые умные часы.

Перед нами гаджет, который не предлагает самобытный и уникальный дизайн. В таком исполнении смарт-часов на рынке предостаточно и не сложно догадаться, каким продуктом вдохновлялись дизайнеры Redmi. Компания представит очередной китайский аналог Apple Watch, только дешевле и скромнее по части функционала.

Рендеры дают понимание, что Redmi Watch 2 будет доступен в трех цветовых исполнениях: белый, черный и синий. В цвет корпуса выполнены и ремешки. О том, какие характеристики получат смарт-часы, информации нет. Можно лишь строить догадки, что в качестве аппаратной платформы предложат какую-то из моделей Snapdragon Wear.

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Гаджет должен получить множество режимов тренировок, можно будет измерить пульс, пройденное расстояние и сожженные калории, узнать частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Возможно, предложат продвинутый вариант трекинга сна и NFC.

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Источник: telegram