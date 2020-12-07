Закрывать линейку Galaxy Note или нет? Настроение пользователей

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Большинство пользователей высказались негативно в части возможных похорон серии Galaxy Note

В последнее время в сети активно звучит похоронный звон по линейке Galaxy Note. Среди главных причин того, что Samsung отправит на покой эту серию называлось уменьшение армии поклонников устройств со стилусом и засилье на рынке моделей с большими дисплеями. Правило рынка должно сработать: нет спроса — пришло время отказаться от продукта.

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Будем откровенны, большинство пользователей на территории наших стран прохладно отнеслись к новости о закрытии серии Galaxy Note. Из-за дороговизны она не снискала большой популярности на наших просторах, но за рубежом у нее была солидная аудитория. Поэтому неудивительно, что ресурс Androidauthority решил узнать настроение своей аудитории и провел опрос на тему, хотят ли они, чтобы Samsung прикрыла серию Galaxy Note. Оказалось, что чуть больше 60% респондентов негативно относятся к перспективе закрытия линейки, а 39% участников плебисцита ответили утвердительно.

Кроме этого, было решено узнать, как пользователи воспринимают идею объединить серии Galaxy S и Galaxy Note. И в этом случае оказалось, что большинство пользователей без энтузиазма относятся к такому сценарию. Почти 60% пользователи высказались против этой затеи и около 40% не против такого развития событий.

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Источник: androidauthority