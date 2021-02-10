Защищенный Blackview BV8800 по меньшей цене на старте продаж

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В сегменте защищенных смартфонов появился новичок — Blackview BV8800. Сегодня стартуют его продажи и на первых порах компания предлагает приобрести его по сниженной цене. Максимальный уровень защиты, 90-герцовый экран и емкий аккумулятор — вот лишь некоторые характеристики, которыми наделили новинку.

Компания декларирует, что новый смартфон предлагает несколько улучшений в плане прочности, плавности, камеры и производительности, которые должны удовлетворить не только тех, кто предпочитает неубиваемые гаджеты, но и тех, кто приобретает обычные мобильные устройства. Так, Blackview BV8800 обладает классом защиты IP68/IP69K и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H. Корпус устройства весит 365 грамм, и он выдерживает падения в высоты 1,5 м.

Внутри установили чипсет Helio G96 и батарею емкостью 8380 мАч, которая позволит смартфону продержаться до 30 дней в режиме ожидания или до 34 часов воспроизведения музыки. Предложили и технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт, на полную «дозаправку» уйдет всего 1,5 часа. Если говорить о мощности, то производитель заявляет, что в тесте AnTuTu Blackview BV8800 набирает 301 167 баллов.

В активе смартфона 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X, 128 Гб постоянной UFS 2.1 и операционная система Android 11 с фирменной оболочкой Doke OS 3.0, которая предлагает интуитивно понятные жесты для навигации и лаконичный дизайн.

На передней панели Blackview BV8800 установили дисплей диагональю 6,58 дюйма разрешением 2408х1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп (Samsung ISOCELL 3P9) и на тыльной стороне установили сет из четырех датчиков: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1) + 20 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Имеется поддержка GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и двух симок.

Только сегодня можно будет приобрести Blackview BV8800 по цене $199,99. Количество акционных смартфонов ограниченно — 50 шт. После того как все акционные устройства будут распроданы, ценник поднимется до отметки $239,99 (скидка $35) и он будет действовать до 14 января.

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