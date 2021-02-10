Завтра покажут еще одну версию POCO F3. Дебют POCO F3 Pro?

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Redmi K40 Pro выйдет на глобальный рынок как POCO F3 Pro?

Сначала в феврале был представлен Redmi K40, а уже в марте он пришел на глобальный рынок как POCO F3. Как известно, завтра состоится премьера POCO M4 Pro 5G, которому также уготована судьба стать ребрендингом, но на этот раз Redmi Note 11. Но на завтрашней презентации компания напомнит и о POCO F3.

На своей странице в Twitter POCO опубликовала промо-плакат, который напоминает, что 9 ноября компания устроит пресс-конференцию и обещано «что-то еще более захватывающее». При этом на самом тизере упоминается смартфон POCO F3.

Естественно, что компания хранит молчание и не раскрывает подробностей того, что она задумала. Возможно, POCO F3 получит новую эффектную расцветку или еще одну модификацию с большим объемом памяти. Но есть и более интересное предсказание — компания покажет POCO F3 Pro, который станет переименованной версией Redmi K40 Pro. Так это или нет, узнаем завтра.

Напомним, что Redmi K40 Pro построен на базе чипсета Snapdragon 888, предлагает Super AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, стереодинамики с Dolby Atmos и 64 Мп датчик в основной камере.

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Источник: twitter