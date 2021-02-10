Завышенные ожидания? Не ждите много от Google Tensor

532

Google Tensor может быть лишь чуть модифицированной версией не вышедшего чипа Samsung

На днях Google показала флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Анонс ограничился показом изображений новинок, а также описанием величия аппаратной платформы Google Tensor. Этот чип разработан специально для Google и ни в каких других устройствах он не фигурирует. При этом компания ни сказала ни слова, кто занимался созданием чипа.

Слухи же утверждают, что к чипсету Tensor руку приложила Samsung. В качестве возможного прототипа, который тюнинговали под потребности Google, называли еще не вышедший Exynos 2200 с графикой AMD. Но сегодня пришли слухи, что все может быть скромнее и ожидания от Google Tensor слишком преувеличены.

В частности, Samsung могла реанимировать проект по созданию процессора Exynos 9855, который ранее разрабатывала компания для своих нужд, и он должен был стать на ступеньку ниже, чем флагманский чип Exynos 9925. Хотя, возможно, новая однокристальная система будет близка по своим характеристикам к Exynos 2100.

Как на самом деле будут обстоять дела с Google Tensor и на базе какой платформы Exynos он создан, остается только гадать. Но стоит быть готовыми, что ожидания в отношении чипа могут быть завышенными. По каким-то причинам компания не стала озвучивать все его характеристики, ограничившись лишь акцентом на такой сильной его стороне как AI-алгоритмы, которые, прежде всего, будут заточены на вычислительную фотографию.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: galaxyclub