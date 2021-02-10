Воры обокрали человека, но вернули смартфон, увидев, что это не iPhone

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Не iPhone﻿? Даром Не нужно

В Вашингтоне, округ Колумбия, США, мужчина в прошлом месяце стал жертвой вооруженного ограбления, во время которого воры похитили «все, что у него были в карманах», включая ключи от машины и смартфон. Но была и хорошая новость: это был телефон Android, и воры не хотели иметь с ним ничего общего. По ссылке доступно видео репортажа об этом происшествии.



Супруги в Вашингтоне попросили СМИ не называть их. Жена объяснила, что она только что закончила работу, и ее муж настоял встретить ее у их квартиры, чтобы припарковать для нее машину.



Когда он припарковал автомобиль и возвращался в квартиру, к нему подошли двое вооруженных пистолетами людей в масках. «﻿Они ограбили его, забрали все, что у него было в карманах, забрали ключи от моего грузовика, сели и уехали»,, — ﻿ рассказала женщина. Но перед тем, как уехать, воры посмотрели на телефон, который они украли, и немедленно отдали его мужу.



«﻿Они просто посмотрели на этот телефон и сказали: О, это Android? Мы этого не хотим. Я думал, что это iPhone», — ﻿сказала жена пострадавшего.



Несмотря на то, что мужчина мог вернуть свой телефон, женщина говорит, что это событие перевернуло ее жизнь с ног на голову.﻿