Знакомьтесь, Vivo X70 Pro: изображения и характеристики

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По дизайну и техническому оснащению Vivo X70 Pro станет логическим продолжением предшественника

За пару дней до начала 2021 года состоялась премьера серии Vivo X60, которая запомнилась тем, что получила оптику Zeiss и в Pro-версии предложили карданный стабилизатор. Уже скоро компания должна представить преемников — серию Vivo X70. Сегодня мы можем взглянуть на Vivo X70 Pro и узнать ряд его характеристик.

Следуя моде, смартфон получит изогнутую AMOLED-панель, ее диагональ составит 6,5 дюйма. Подэкранную фронталку не реализовали и предложили актуальное для наших дней решение с круглым отверстием под селфи-модуль по центру верхней части экрана. На тыльной стороне выступ основной камеры с четырьмя датчиками и светодиодной вспышкой. Шильдик Zeiss указывает на то, что оптика немецкой компании будет и тут. А еще вновь предложат перископ-зум, как и у предшественника.

Исходя из информации в Google Play Console смартфон Vivo X70 Pro удостоится дисплея разрешением 2376х1080 точек, процессора Dimensity 1200, 8 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой OriginOS.

Ожидается, что отличаться Vivo X70 и Vivo X70 Pro будут только по набору датчиков в основной камере и, возможно, скорости зарядки. По всем прочим параметрам должен быть паритет. Из интересного — новинки могут стать первыми смартфонами компании, получившими фирменный процессор обработки изображений названием Yueying.

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Источник: androidauthority