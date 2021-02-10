Снова свежие сведения о Realme GT 5: фанатов может разочаровать новый смартфон

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Realme GT 5 все же не топ?

За три дня до презентации нового Realme GT 5 не перестают утихать слухи о его спецификациях и дизайне. ранее мы уже говорили об использовании "чудо-стекла" в данном смартфоне, на этот раз сведения не менее интересны.

Realme GT 5 дебютирует уже 28 августа. Он станет продолжением флагмана GT 3, ставшего первым смартфоном с 240-ваттной зарядкой на рынке. Фанаты не ожидают каких-либо серьезных изменений, но на самом деле компания готовит внедрение интересных фишек в смартфон.

На этот раз издание WhyLab поделилось с нами сведениями о подсветке под названием “Awakening Aura System Pro”, которая претерпела определенные изменения и будет иметь больше возможностей для игры, чем раньше.

Также ранее были раскрыты детали об дисплее будущего зверя: узкие 1,46-мм рамки по бокам, 6,74-дюймовый OLED-экран, частота 144 Гц, разрешение 1.5K, ШИМ 2160 Гц и тач 2000 Гц XDR, - кажется, звучит неплохо, но если присмотреться к деталям, дисплей не такой крутой и новый.

По данным WhyLab, Realme GT 5 снова предложит дисплей Tianma T7+, который китайская публика раскритиковала в Realme GT Neo 5. Вот здесь может здесь настоящее разочарование у фанатов бренда, поэтому ждем презентации и объявления цены за данное устройство, чтобы понять насколько применение такого дисплея оправдано .

По другим характеристикам флагман будет поддерживать быструю зарядку мощностью 240 Вт и 150 Вт. В младшей версии емкость АКБ составит 5240 мАч, а 240-ваттная версия получит батарею меньшего размера (в отчетах говорится о 4600 мАч). Но у нее будет отдельный чипсет Supervooc S, который повысит эффективность использования аккумулятора. Также известно, что скорее всего сердцем смартфона станет Snapdragon 8 Gen 2, чип будет работать в паре с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ.

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Источник: weibo