Zoom Anyplace в Samsung Galaxy S24 Ultra может изменить правила оптического зума в смартфонах

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Могут перевернуть правила

Компания Samsung опубликовала видео, где демонстрирует возможности камеры с матрицей 200 Мп в сочетании с новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Скорее всего, эта технология появится в будущем флагмане Galaxy S24 Ultra.

Главной фишкой станет функция Zoom Anyplace. Она позволяет интеллектуально отслеживать объекты во время съемки видео и масштабировать изображения в разрешении 4K с фокусировкой на нужном объекте. Камера сможет следить за объектом, даже если он быстро двигается по кадру.

Также Galaxy S24 Ultra сможет одновременно записывать два 4K видеопотока – «зумированный» и оригинальный. Это позволит создавать интересные видеоролики, например с целым процессом приготовления пищи и крупным планом блюда.

Еще одна технология – E2E AI Remosaic – ускорит обработку изображений в два раза благодаря параллельной, а не последовательной обработке. Фотографии будут получаться быстрее и качественнее.

Источник - theverge