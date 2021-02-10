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  • Zoom Anyplace в Samsung Galaxy S24 Ultra может изменить правила оптического зума в смартфонах

Zoom Anyplace в Samsung Galaxy S24 Ultra может изменить правила оптического зума в смартфонах

30.10.2023 63 0

Могут перевернуть правила

 

Компания Samsung опубликовала видео, где демонстрирует возможности камеры с матрицей 200 Мп в сочетании с новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Скорее всего, эта технология появится в будущем флагмане Galaxy S24 Ultra.

 

 

Главной фишкой станет функция Zoom Anyplace. Она позволяет интеллектуально отслеживать объекты во время съемки видео и масштабировать изображения в разрешении 4K с фокусировкой на нужном объекте. Камера сможет следить за объектом, даже если он быстро двигается по кадру.

 

Также Galaxy S24 Ultra сможет одновременно записывать два 4K видеопотока – «зумированный» и оригинальный. Это позволит создавать интересные видеоролики, например с целым процессом приготовления пищи и крупным планом блюда.

 

Zoom Anyplace в Samsung Galaxy S24 Ultra может изменить правила оптического зума в смартфонах – фото 1

 

Еще одна технология – E2E AI Remosaic – ускорит обработку изображений в два раза благодаря параллельной, а не последовательной обработке. Фотографии будут получаться быстрее и качественнее.

 

Источник - theverge

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 30.10.2023
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Zoom Anyplace в Samsung Galaxy S24 Ultra может изменить правила оптического зума в смартфонах