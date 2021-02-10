Внешность Realme GT5 Pro раскрыта в цветах Red Rock и Starry Night

48

Задние пластины Realme GT5 Pro – из прочной экокожи и специального стекла.

Realme GT5 Pro представляет новый цвет Red Rock и технологию нанокожи, которая обеспечивает в 500 000 раз лучшую износостойкость и приятное осязание.



Модуль камеры в дизайне Deco представляет собой большой круг с гравировкой в металлической отделке.



По словам Realme, алюминиевая рама обеспечивает 40% повышение эффективности защиты от падений по сравнению с конкурентами, превосходя даже титановый сплав и другие высококачественные материалы.



В цветовой версии Starry Night вместо экокожи используется матовое рельефное стекло Star Shine AG.



Realme GT5 Pro использует решения изогнутыми и одновременно плоскими боковыми гранями. Целью этого уникального подхода является предложить пользователям лучшее из обеих технологий.﻿

Источник: Sparrows News