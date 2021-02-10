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Внешность Realme GT5 Pro раскрыта в цветах Red Rock и Starry Night

01.12.2023 48 0

Задние пластины Realme GT5 Pro – из прочной экокожи и специального стекла.

Realme GT5 Pro

 

Realme GT5 Pro представляет новый цвет Red Rock и технологию нанокожи, которая обеспечивает в 500 000 раз лучшую износостойкость и приятное осязание.

 

Realme GT5 Pro


Модуль камеры в дизайне Deco представляет собой большой круг с гравировкой в металлической отделке.

 

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По словам Realme, алюминиевая рама обеспечивает 40% повышение эффективности защиты от падений по сравнению с конкурентами, превосходя даже титановый сплав и другие высококачественные материалы.

 

Realme GT5 Pro


В цветовой версии Starry Night вместо экокожи используется матовое рельефное стекло Star Shine AG.

 

Realme GT5 Pro


Realme GT5 Pro использует решения изогнутыми и одновременно плоскими боковыми гранями. Целью этого уникального подхода является предложить пользователям лучшее из обеих технологий.﻿

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 01.12.2023
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Внешность Realme GT5 Pro раскрыта в цветах Red Rock и Starry Night