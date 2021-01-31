ZTE Axon 30 Pro предложит камеру с рекордным разрешением

384

ZTE Axon 30 Pro может получить новый датчик Samsung S5KGHD на 200 Мп

ZTE всячески пытается акцентировать внимание на своих новых смартфонах Axon 30 и Axon 30 Pro, где в числе главных фишек упоминается подкэранная камера второго поколения. Напомним, что первым мобильником с такой фронталкой был ZTE Axon 20 5G, качество снимков которой не выдерживало никакой критики.

Ранее глава мобильного подразделения ZTE Ни Фэй заявил о том, что ему удалось познакомиться с Axon 30 Pro и он должен со всей ответственностью заявить, что он предложит лучшую систему камер в отрасли. А теперь пришла информация, что же такого особенного будет в устройстве, чтобы так амбициозно заявлять о его непревзойденности. Инсайдеры уверяют, что ZTE Axon 30 Pro удостоится датчика изображения на 200 Мп.

Речь идет о сенсоре авторства Samsung, который получил индекс S5KGHD и его оптический размер составляет 1/1,37ʺ. Ожидается, что биннинг пикселей позволит объединять в один большой пиксель 4 или 16 соседних, которые в итоге дадут изображения разрешением 20 Мп и 12,5 Мп соответственно.

В числе других характеристик ZTE Axon 30 и Axon 30 Pro упоминается платформа Snapdragon 888. «Прошка» может предложить 6,9-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ или 2К с частотой обновления 120 Гц и батарейку на 4700 мАч.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: phonearena