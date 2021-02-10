Привыкли к 4500 нит? Держите 6000 нит в Xiaomi 14 Ultra

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Попытайтесь не ослепнуть﻿﻿

В настоящее время дисплеи с яркостью всего 1000 нит остаются только у ультрабюджетников, 3000 нит больше не сенсация. OnePlus обещала 4500 нит во время презентации OnePlus 12. Ясно одно: это только рекламные цифры. Большинство сфер применения, кроме контента HDR, не используют максимально возможную яркость – реальные повседневные значения в 2-3 раза меньше.



Однако рекламируемые значения яркости смартфонов и дальше будут расти. Инсайдеры говорят о 6000 нит и более. Ожидаемый в 2024 году Xiaomi 14 Ultra должен «легко достичь» этого значения. Digital Chat Station также рассказывает о значительном прогрессе в полноэкранной яркости флагманского камерафона.



Он также предоставил первую информацию о планах Xiaomi по Xiaomi 15. Края дисплея преемника Xiaomi 14 Pro якобы уменьшится до сенсационных 0,6 мм со всех сторон благодаря дисплею TCL CSOT. Ожидается, что Xiaomi 15 Pro побьет рекорды яркости. Обычный Xiaomi 15 будет скромнее: он получит плоский 6,36” LTPO AMOLED экран с разрешением 2670 x 1200 и очень тонкими рамками, а также полноэкранную яркость 1400 нит.﻿

Источник: Notebookcheck