Звонилка от Google теперь доступна для установки почти на любое устройство

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Обычно в контексте обзоров различных смартфонов добавление приложения «Телефон» от Google рассматривается как минус. Главным недостатком считается отсутствие возможности записи разговоров прямо в приложении.





Однако многим все же нравится лаконичность звонилки от Корпорации добра. Судя по всему, чтобы дать возможность некоторым фанатам продукции от Google прикоснуться к родному диалеру, компания решила открыть доступ к его скачиванию через Play Store. Пока в бета-версии и не для всех устройств, но со времен приложение должно быть доступно для всех смартфонов.

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Многие издания, написавшие о появившемся в Play Store приложении, проверили его работоспособность. Android Police, например, подтвердил, что приложение работало корректно на OnePlus 8 Pro и не некоторых устройствах Samsung.

Для того чтобы скачать приложение сейчас, придется немного попотеть. Сначала нужно зарегистрироваться в программе бета-тестирования приложения, перейдя по специальной ссылке через компьютер, а затем загрузить приложение через Play Store также с браузера, установленного на ПК. Такие трудности связаны с тем, что в мобильном Play Store приложение найти почти невозможно.





К сожалению, одна из заметных функций, Call Screening, недоступна для других устройств, кроме устройств Pixel, еще и на территории США. Эта функция помогает отслеживать спам-звонки от различных телемаркетеров. Конечно, если бы для наших стран были доступны адекватно работающие приложения с похожим функционалом, то разговор был бы другой, но у нас нет и этого. Да и альтернативу всегда приятно иметь – обычно Google делает свои продукты на совесть.





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Так как приложение находится в стадии бета-тестирования, при использовании могут быть проблемы со звуком и связью. И, возможно, в вашей стране возможность участия в бета-тесте еще даже не открыта, но это тоже вопрос времени.

Источник: Phone Arena