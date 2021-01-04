7 трендов рынка смартфонов 2020 года, от которых стоит отказаться в 2021 году

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Размышления на тему того, чего не стоит делать производителям смартфонов в наступившем году

2020 год стал сложным для всех игроков рынка смартфонов. В прошлом году многим пришлось быстро принимать решения и многое зависело от умения быстро адаптироваться или сменить стратегию на ходу. Большинству компаний удалось гибко подстроиться под новые условия работы и в целом результаты 2020 года оказались не такими разрушительными, как рисовалось в начале.

Прошедший год запомнится приходом 5 нм чипов, появлением поддержки 5G не только во флагманах, но и в устройствах среднего класса. Рынок получил складные мобильники, в моду вошли дисплеи с высокой частотой обновления, продолжила эволюционировать быстрая зарядка, аппараты средней руки стали фаворитами на рынке благодаря росту собственной функциональности и безудержному увеличению стоимости флагманов.

Но не все произошедшее на рынке воспринимается как положительное и есть ряд зародившихся тенденций, «тянуть» которые в 2021 год производителям смартфонов вовсе необязательно. Называем семь «фишек», следовать рьяно которым не стоит.

5G еще не наше все

Развитие 5G не остановить и все больше появляется моделей на рынке с поддержкой сетей пятого поколения. Только фишка в том, что в большинстве стран мира они отсутствуют или работают в ограниченном количестве мест. На постсоветском пространстве 5G не появился, запуск постоянно переносится на неопределенный срок и нет уверенности, что в скором времени новый стандарт связи придет в наши края. Как, впрочем, это справедливо для многих стран мира.

Поэтому очень хотелось бы, чтобы производители смартфонов не прекращали выпуск 4G-смартфонов и количество достойных моделей не уменьшалось. Установка 5G-модемов приводит к удорожанию устройств, по крайней мере на данном этапе. Для нас приемлемо переплачивать за лучший дисплей, камеру или даже за бренд, но никак не за 5G. По крайней мере, в ближайшие годы. В наших краях поддержка сетей пятого поколения еще долго не будет актуальной и многие успеют сменить ни один смартфон до тех пор, пока эта технология заработает у нас.

Прекратите использовать пластик в дорогих флагманах

Еще одной тенденцией 2020 года стала тыльная крышка из пластика в смартфонах, чей ценник приблизился к отметке в $1000. Одно дело покупать недорогой смартфон, где присутствие поликарбоната оправдано ценником и необходимостью максимально удешевить устройство. Другое — приобретать премиальный мобильник с ценником в $800 и получать при этом пластиковый «задник».

Например, корпус Galaxy Note 20 выполнен из пластика и при этом на старте за него просили $999 в США. Все же от дорогого устройства ждешь и премиальных материалов, поэтому куда оправданнее и логичнее будет использовать стекловолокно, а не дешевый пластик. Безусловно, можно долго спорить на тему того, какой материал долговечнее и практичнее, но пластик никак не красит премиальный и статусный аппарат.

Правда еще одна ошибка Samsung в том, что она не предложила ничего впечатляющего и революционного в своих флагманах, чтобы пользователю было легче согласиться на компромисс в части используемых материалов корпуса. А так получилось, что пользователи не получили ничего этакого, но при этом им предложили выложить приличную сумму средств за новинку и при этом довольствоваться дешевым пластиком.

Бессмысленные камеры

В какой-то момент стало понятно, что «приличный» смартфон не может иметь мало камер. Маркетологи сделали многое, чтобы в умах пользователей взрастить стереотип, что современных смартфон = много камер. Вот и изощряются производители с количеством датчиков изображения, в 2020 году четыре сенсора на тыльной стороне уже стали стандартом.

Если внимательно посмотреть характеристик камер, что можно увидеть, что в квадрокамерах два из четырех модулей разрешением 2 Мп и это, как правило, сенсор глубины и макро, толку от которых немного. На такие уловки охотно идут Xiaomi, Realme, Oppo, Huawei и даже Samsung.

Определенно мы ждем от производителей смартфонов в 2021 году, чтобы они сделали ставку на качество, а не количество. Другими словами, хотелось бы, чтобы сфокусировались на улучшении основных и широкоугольных датчиков, а также телеобъективов. Ждем хорошую оптику, допиленный софт и улучшенные алгоритмы обработки фото.

Даешь быструю зарядку

Никто не будет спорить, что в 2020 году эволюционировала быстрая зарядка, ее скорость подросла. Правда, ничего принципиально нового не случилось и есть вопросы к тому, насколько оправданны все эти рекорды по части наращивания мощности свыше 100 Вт. Тем не менее, никто не будет спорить, что быстрая зарядка — это удобно и компромисс по части улучшения автономности мобильников.

В прошлом году пользователям предложили модели с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки, и в случае с Xiaomi Mi 10 Ultra появилась возможность заряжать смартфон на мощности 120 Вт. И на фоне этого сложно поверить, но есть заметные аппараты, которые не поддерживают скоростную зарядку. Так, Motorola Edge+ и Google Pixel 5 предложили только 18-ваттную зарядку. При условии, что такую же зарядку уже получают бюджетники Xiaomi.

Уже вчерашним днем можно считать быструю зарядку мощностью 20 Вт или 25 Вт. В 2021 году стандартом должно стать, чтобы флагманы и смартфоны среднего уровня можно было заряжать на мощности не менее 30 Вт. А вот все эти рекорды по части 100 Вт+ чрезмерны и баловство.

Халатный подход к обновлениям смартфонов

Google совместно с Qualcomm сделали так, чтобы будущие смартфоны на чипах Snapdragon могли обновляться в течение 3-х лет, а патчи безопасности приходили на них в течение 4-х лет. Сделано это в рамках проекта Project Treble и теперь слово за производителями смартфонов. Надеемся, что эту инициативу подхватят смартфоностроители и увеличат сроки поддержки своих устройств до 3-х лет.

Сегодня мы стали реже обновлять свои мобильники и такой реверанс со стороны производителей стал бы для нас приятным шагом. Хотелось бы, чтобы все больше компаний не ограничивались 2-летним циклом поддержки устройств, а ряд брендов и вовсе отказались от порочной практики забывать о смартфонах уже в первый год их выпуска.

Рост стоимости смартфонов

Рост стоимости смартфонов начался не вчера. Во флагманах в классическом понимании мы видим рост средней цены, год от года ценник подрастает. В 2020 году мы увидели следующий виток роста стоимости, где ценники целого ряда флагманов вплотную приблизились к отметке $1000, а некоторые из них — смело перешагнули через нее. Менее чем за 10 лет цена на флагманы выросла вдвое. Это выглядит впечатляюще и продиктовано не только маркетингом, но и ростом стоимости компонентов, увеличением затрат на разработку и патентные отчисления. Толкали ввысь ценники смартфонов и рецессия на рынке, инфляция и сокращение продаж.

Можно найти еще немало оправданий объективных и не очень для роста стоимости прежде всего, флагманов. Но новые цены отпугивают многих. Такое положение дел не может не огорчать нас, потребителей, которым приходится все больше тратить на покупку новых устройств. Печально, что к эпидемии по росту ценников на флагманы присоединились такие компании как Xiaomi и OnePlus.





Очень хочется, чтобы безудержный рост стоимости устройств, если не прекратился, то хотя бы существенно замедлился. Реальность такова, что дальнейших прирост возможностей, прежде всего, технических, будет сопровождаться неизбежным ростом цены. Повторюсь, хотелось бы чтобы не так стремительно росли ценники, и производители не увлекались чрезмерным наращиванием спецификаций.

Количество должно перейти в качество

Одна из неприятных тенденций последних лет заключается в том, что многие ОЕМ-производители увлеклись плодить «зоопарк» моделей с незначительными отличиями между ними. За этим занятием замечены Huawei, Xiaomi и Realme. Да, и концерн BBK в рамках своих «дочек» не смог удержаться от соблазна предлагать однотипные смартфоны. Но объективно, больше всех в раздувании модельного ряда переборщила Xiaomi.

Очень хочется, чтобы «искусство» плодить огромное количество клонов переросло в качество. Пусть будет меньше моделей, но они будут самобытными, качественно сделанными и у каждой будет какая-то своя фишка, цепляющая и заставляющая всерьез задуматься над обновлением парка гаджетов.

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Источник: androidauthority