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Новинки, выпущенные за последние годы, мало чем отличаются друг от друга. Несколько раз в год производители представляют однотипные модели со стандартным набором характеристик. Младшие флагманы перестают быть топовыми и не пересекают границы своего ценового сегмента. Но смартфоны Motorola готовы изменить правила игры.

Недавно бренд представил свое новое устройство, параметры которого точно выходят за обычные рамки. В Украине уже можно купить Motorola Edge 70 Pro и, поверьте, он заслуживает вашего внимания. Такое устройство гарантированно развеет скуку, вызванную монотонными гаджетами.

Motorola Edge 70 Pro – настоящий изысканный субфлагман

﻿Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, эргономика, цвета

Экран

Повседневная и игровая производительность

Варианты памяти

Операционная система

Фото- и видеосъемка

Время автономной работы и зарядка

Цена и выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Дисплей: AMOLED, 6,78″, 1272 x 2772 пикселей, 144 Гц, яркость до 5200 нит Корпус: 162,7 x 75,6 x 7,2 мм, вес 183 г. Материалы – пластик и экокожа (силиконовый полимер) Стандарты защиты: IP68/IP69K, MIL-STD-810H. Стекло Gorilla Glass 7i Окрас: Титан, Chicory Coffee, Zinfandel Производительность: Процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 нанометра, 8 ядер), графический ускоритель Mali-G720 MC8 Варианты памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ Операционная система: Android 16, Hello UI Камеры: 50 Мп (основная) + 50 Мп (перископное телефото) + 50 Мп (сверхширокоугольная) + 50 Мп (фронтальная) Коммуникации: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC Батарея: 6500 мАч, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 15 Вт Цена: 24 999 грн (8/256 ГБ)

Комплектация

Первый пункт – комплект поставки Motorola Edge 70 Pro. Покупатель получает небольшую белую упаковку, внутри которой спрятан девайс и дополнительные аксессуары. Это качественный шнур USB Type-C с чипом e-Marker и жесткий прозрачный чехол с технологией MagSafe (аналогом).

Да, в новинке реализована магнитная зарядка с помощью накладки. Достаточно купить соответствующее устройство и закрепить его на чехле в центре выделенного круга. Необязательная, но приятная фишка. Адаптера питания нет, что соответствует принятым нормам.

Больше в коробке ничего интересного, за исключением запаха. Парфюмерный аромат сохраняется на телефоне еще некоторое время.

Дизайн, материалы корпуса, эргономика, цвета

Сразу становится ясно, что Motorola Edge 70 Pro – ультратонкий и легкий смартфон. Его толщина – 7,2 мм, а вес – 183 грамма. Минимальные рамки вокруг дисплея подчеркивают изящный корпус. Передняя панель по-прежнему изогнута, но нет такого резкого контраста, как в предыдущих поколениях.

Сзади – квадратный обтекаемый пьедестал с камерами. Подобное решение применяется в большинстве моделей Moto. Модуль не сильно выступает над поверхностью и не нарушает баланс.

Но самое интересное у Motorola Edge 70 Pro – его материалы. Они отличаются в зависимости от цветового варианта. Самый популярный – бордовый с официальным названием Zinfandel. Оттенок глубокий и насыщенный, с легким рельефом. На первый взгляд может показаться, что текстура имитирует дерево, хотя такая расцветка позиционируется как «шелковая».

Что находится под таким покрытием? Это обычный силиконовый полимер. Из него же выполнен каркас. Матовое напыление придает легкий шик. Хотя на ощупь понятно, что это не металл.

Если бордовый цвет вам не по душе, присмотритесь к двум другим. Для нашего рынка также доступны синий Titan и кофейный Chicory Coffee. В первом случае добавлено практичное тканевое покрытие, во втором – натуральная древесина. Если же продолжать тему бордового, то он не царапается и не оставляет отпечатки пальцев. Тактильные ощущения более чем приятные.

Несмотря на утонченный вид Motorola Edge 70 Pro, он не боится пыли, влаги и даже механического воздействия. Есть официальная сертификация IP68/IP69 против горячей воды под давлением. А еще всем известен военный стандарт MIL-STD-810H (правда, какие именно испытания прошел смартфон – не разглашается).

Еще одно нововведение заключается в функциональной кнопке, расположенной на левой гране. Она предназначена для быстрого вызова искусственного интеллекта (Moto AI, Google Gemini, Microsoft Copilot или Perplexity). Достаточно просто навести камеру на объект для получения расширенной информации. Не нравится – тогда просто отключите.

Экран

Далее следует обсудить дисплей Motorola Edge 70 Pro с поразительной частотой 144 Гц. Здесь используется AMOLED с разрешением 1,5K. Правда, отсутствует функция LTPO, которая регулировала бы развертку в зависимости от текущих сценариев.

Да и максимальное значение по умолчанию используется далеко не везде. Основное применение – в динамических играх. Также 144 Гц ощущаются в работе интерфейса, который просто летает.

Впечатления от экрана Motorola Edge 70 Pro только положительные. Конечно, если вам вообще нравится такой форм-фактор. Изогнутые края действительно создают эффект погружения, но отражают блики на солнце. Это может отвлекаться в начале.

Производитель заявляет о пиковой яркости 5200 нит, хотя мы уже знаем, что это касается небольших участков HDR. Среднее значение – около 1800 нит, и оно больше приближено к реальности. Запаса яркости хватает: все отлично видно как в темноте в помещении, так и под летним солнцем.

Присутствует формат HDR для стриминговых сервисов и сертификация Pantone Validated для максимально точной цветопередачи. Если любите смотреть фильмы и разные видео на мобильном устройстве – останетесь в восторге. Диагонали 6,78 дюйма вполне достаточно для глубокого погружения.

Несколько слов о защите экрана Motorola Edge 70 Pro. Он покрыт ударопрочным стеклом Gorilla Glass 7i. Под дисплеем расположен оптический сканер отпечатков пальцев. Работает менее точно, чем ультразвуковой, но задержек не ощущается.

Повседневная и игровая производительность

Новинка оснащена чипсетом от MediaTek, а именно Dimensity 8500 Extreme, изготовленным по 4-нанометровому технологическому процессу. Это мощное субфлагманское решение, способное составить конкуренцию Snapdragon 8s Gen 4 и Snapdragon 8 Gen 3. Результаты в AnTuTu – более 2 миллионов баллов.

Мы также проверили Motorola Edge 70 Pro в бенчмарках 3DMark и CPU Throttling Test. Как видно на изображении ниже, стабильность графических ядер достаточно средняя. Производительность упала почти вдвое, и это нельзя назвать достойным результатом. А вот вычислительные ядра, напротив, демонстрируют приличный уровень, оставаясь в пределах 86%.

Если синтетические тесты вам не о чем говорят, приведем реальные примеры в требовательных играх. Яркие представители – Genshin Impact и Zenless Zone Zero. Они хорошо работают на максимальных настройках графики: без микрозадержек и зависаний. Единственное, что возможно – периодическое падение частоты кадров. Не стоит рассчитывать на постоянные 60 fps.

Корпус почти не нагревается даже во время продолжительных сеансов, что подтверждает эффективное охлаждение. За него отвечает пассивная испарительная камера площадью 4600 м2.

Комфортно ли играть? Да, если вас не смущают изогнутые грани и сам факт наличия процессора от MediaTek. Его минус для требовательных геймеров – невозможность запускать компьютерные игры через эмуляторы. Такая способность в полной мере реализована только для Snapdragon. В остальном – никаких явных проблем.

Варианты памяти

Можно приобрести Motorola Edge 70 Pro в разных версиях. Разработчики выпустили три практических варианта – на 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Здесь нет промежуточных ненужных вариаций с 6 ГБ оперативной памяти или 128 ГБ внутреннего накопителя.

В 2026 году оптимально выглядит средняя версия. Если вы планируете пользоваться устройством дольше 3 лет – выбирайте максимальную. Запас памяти точно не будет лишним, учитывая стремительное развитие мобильных технологий.

Разработчики не стали экономить на стандартах. Спецификация оперативной памяти – LPDDR5X, постоянной – UFS 4.1. Это оказывает положительное влияние на скорость интерфейса и многозадачность.

Операционная система

Не стоит забывать о программном обеспечении. Motorola Edge 70 Pro придерживается старой доброй классики в виде чистого Android. Никакой кастомной прошивки с переработанным дизайном, рекламой и кучей ненужных приложений.

Оболочка Hello UI максимально напоминает стоковый Андроид, только с фирменными особенностями. Здесь есть все, что так полюбилось пользователям Мото – управление жестами и Smart Connect для удаленной синхронизации.

Если Моторола Эйдж 70 О в чем-то уступает южнокорейскому конкуренту, то это в терминах поддержки. Не стоит рассчитывать на большие обновления дольше трех лет. При этом патчи безопасности будут поступать целых пять лет.

Является ли это нормальной поддержкой? В общем, да. Но уже даже бюджетные смартфоны Samsung предлагают шесть полноценных обновлений. На их фоне Moto смотрится немного аутсайдером.

Фото- и видеосъемка

Предлагаем посмотреть, как фотографирует Motorola Edge 70 Pro в разных условиях. Но сначала теория: смартфон оснащен тремя задними модулями с одинаковым разрешением 50 Мп.

Главный – это Sony Lytia 710, создающий привлекательные дневные фото. Они удивляют высокой контрастностью и детализацией, а также широким динамическим диапазоном. Единственное, что яркость завышена. Поэтому снимки кажутся менее естественными и реалистичными. Но такой вариант точно подойдет для социальных сетей. Если не нравится, можно отключить функцию «ИИ-улучшения» в настройках.

В тяжелых условиях видим осторожное подавление шумов, правильный баланс белого и нормальную цветопередачу. Если это не флагманский уровень, то точно уверенный средний.

Перископный телеобъектив от Samsung под названием ISOCELL JN5 предлагает 3,5-кратный оптический зум. Он дополнен OIS. Портреты получаются отличные: с правильными пропорциями, точным воспроизведением оттенков кожи и аккуратным размытием.

Фото архитектуры – на твердую четверку. Не стоит превышать 10-кратное увеличение, и тогда результат вполне хороший.

Сверхширокоугольный сенсор – тоже от Samsung. Ему помогает автофокус, и в результате получаются развернутые изображения с отличным углом обзора. Искажения по краям почти отсутствуют, но цветопередача такая же насыщенная.

Завершает четверку фронтальная камера, нормально справляющаяся даже при недостаточном освещении. Днем – отличная детализация, правильный оттенок кожи и широкий угол обзора.

А чтобы посмотреть, как Motorola Edge 70 Pro записывает видеоролики, переходите по ссылке. Там реальные примеры в 4K, снятые на передний и задний объектив.

Наш вердикт: камеры великолепны, по крайней мере, в своем ценовом сегменте. Есть дорогие камерофоны, с которыми Мото не может соперничать. Но там и позиционирование другое. Этого красавца вполне хватает для большинства задач.

Время автономной работы и зарядка

Предпоследнее, что стоит обсудить – автономность Motorola Edge 70 Pro. Он значительно опережает многих конкурентов благодаря кремний-углеродному аккумулятору вместимостью 6500 мАч. Это позволяет работать два дня без подзарядки.

Если ориентироваться на цифры, общий показатель около 19 часов. Непрерывное воспроизведение видео – около 27 часов, веб-серфинг – 22 часа. В играх – до 13 часов. Конечно, многое еще зависит от выбранных настроек, но в целом значения такие. Как видим, тонкий корпус не стал помехой.

На полную зарядку уходит чуть больше 40 минут при наличии 90-ваттного адаптера. Флагманская фишка – беспроводная разработка на 15 Вт. И здесь пригодится комплектный магнитный чехол. К нему подключается любой внешний аккумулятор MagSafe. Выглядит круто, да и выручает в некоторых ситуациях. Или можно воспользоваться привычной док-станцией.

Цена и выводы

Подведем общие итоги обзора Motorola Edge 70 Pro. Чем смартфон однозначно привлекает? На первом месте – дизайн и исполнение. Если хотите небанальный внешний вид, модные цвета и интересные материалы, это как раз тот вариант. Но учитывайте, что под красивым покрытием скрывается обычный пластик. Некоторые скептики предпочтут проверенное стекло и алюминий.

К преимуществам отнесем потрясающий дисплей, хорошую производительность, почти чистый Android, камеры высокого уровня и автономность (куда без нее). Большинство пользователей будут в восторге от такого комплекта.

Что может не понравиться, так это изогнутый дисплей. Срок обновлений Android тоже не рекордный, хотя через 3-4 года многие захотят чего-нибудь новенького. В 2026 году это одно из самых выгодных предложений. А вы как думаете?

Достоинства:

Уникальные материалы и цвет корпуса.

Защита IP68/IP69 + MIL-STD-810H.

Небольшие размеры и вес.

Стереозвук Dolby Atmos.

Поддисплейный сканер и eSIM.

Экран 1,5K и 144 Гц.

Субфлагманский чипсет Dimensity 8500 Extreme.

Быстрая спецификация памяти.

Четыре камеры на 50 Мп с OIS и AF.

Максимальное разрешение видео – 4K@120fps.

Кремний-углеродный аккумулятор на 6500 мАч.

Зарядка: 90 Вт.

Магнитная технология.

Минусы:

Дисплей с непрактичными закруглениями.

Пластиковый корпус.

Средняя продолжительность обновлений.

Видеообзор