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Motorola Edge 70 Pro – настоящий изысканный субфлагман

30.07.2026 171 0

Новинки, выпущенные за последние годы, мало чем отличаются друг от друга. Несколько раз в год производители представляют однотипные модели со стандартным набором характеристик. Младшие флагманы перестают быть топовыми и не пересекают границы своего ценового сегмента. Но смартфоны Motorola готовы изменить правила игры.

 

Недавно бренд представил свое новое устройство, параметры которого точно выходят за обычные рамки. В Украине уже можно купить Motorola Edge 70 Pro и, поверьте, он заслуживает вашего внимания. Такое устройство гарантированно развеет скуку, вызванную монотонными гаджетами.

 

Motorola Edge 70 Pro – настоящий изысканный субфлагман

﻿Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, эргономика, цвета

Экран

Повседневная и игровая производительность

Варианты памяти

Операционная система

Фото- и видеосъемка

Время автономной работы и зарядка

Цена и выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Дисплей:

AMOLED, 6,78″, 1272 x 2772 пикселей, 144 Гц, яркость до 5200 нит

Корпус:

162,7 x 75,6 x 7,2 мм, вес 183 г. Материалы – пластик и экокожа (силиконовый полимер)

Стандарты защиты:

IP68/IP69K, MIL-STD-810H. Стекло Gorilla Glass 7i

Окрас:

Титан, Chicory Coffee, Zinfandel

Производительность:

Процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 нанометра, 8 ядер), графический ускоритель Mali-G720 MC8

Варианты памяти:

8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ

Операционная система:

Android 16, Hello UI

Камеры:

50 Мп (основная) + 50 Мп (перископное телефото) + 50 Мп (сверхширокоугольная) + 50 Мп (фронтальная)

Коммуникации:

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC

Батарея:

6500 мАч, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 15 Вт

Цена:

24 999 грн (8/256 ГБ)

 

Комплектация

Первый пункт – комплект поставки Motorola Edge 70 Pro. Покупатель получает небольшую белую упаковку, внутри которой спрятан девайс и дополнительные аксессуары. Это качественный шнур USB Type-C с чипом e-Marker и жесткий прозрачный чехол с технологией MagSafe (аналогом).

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro комплектация

 

Да, в новинке реализована магнитная зарядка с помощью накладки. Достаточно купить соответствующее устройство и закрепить его на чехле в центре выделенного круга. Необязательная, но приятная фишка. Адаптера питания нет, что соответствует принятым нормам.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro чехол

 

Больше в коробке ничего интересного, за исключением запаха. Парфюмерный аромат сохраняется на телефоне еще некоторое время.

 

Дизайн, материалы корпуса, эргономика, цвета

Сразу становится ясно, что Motorola Edge 70 Pro – ультратонкий и легкий смартфон. Его толщина – 7,2 мм, а вес – 183 грамма. Минимальные рамки вокруг дисплея подчеркивают изящный корпус. Передняя панель по-прежнему изогнута, но нет такого резкого контраста, как в предыдущих поколениях.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro экран

 

Сзади – квадратный обтекаемый пьедестал с камерами. Подобное решение применяется в большинстве моделей Moto. Модуль не сильно выступает над поверхностью и не нарушает баланс.

 

Но самое интересное у Motorola Edge 70 Pro – его материалы. Они отличаются в зависимости от цветового варианта. Самый популярный – бордовый с официальным названием Zinfandel. Оттенок глубокий и насыщенный, с легким рельефом. На первый взгляд может показаться, что текстура имитирует дерево, хотя такая расцветка позиционируется как «шелковая».

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro материалы корпуса

 

Что находится под таким покрытием? Это обычный силиконовый полимер. Из него же выполнен каркас. Матовое напыление придает легкий шик. Хотя на ощупь понятно, что это не металл.

 

Если бордовый цвет вам не по душе, присмотритесь к двум другим. Для нашего рынка также доступны синий Titan и кофейный Chicory Coffee. В первом случае добавлено практичное тканевое покрытие, во втором – натуральная древесина. Если же продолжать тему бордового, то он не царапается и не оставляет отпечатки пальцев. Тактильные ощущения более чем приятные.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro цвета

 

Несмотря на утонченный вид Motorola Edge 70 Pro, он не боится пыли, влаги и даже механического воздействия. Есть официальная сертификация IP68/IP69 против горячей воды под давлением. А еще всем известен военный стандарт MIL-STD-810H (правда, какие именно испытания прошел смартфон – не разглашается).

 

Еще одно нововведение заключается в функциональной кнопке, расположенной на левой гране. Она предназначена для быстрого вызова искусственного интеллекта (Moto AI, Google Gemini, Microsoft Copilot или Perplexity). Достаточно просто навести камеру на объект для получения расширенной информации. Не нравится – тогда просто отключите.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro ШИ кнопка

 

Экран

Далее следует обсудить дисплей Motorola Edge 70 Pro с поразительной частотой 144 Гц. Здесь используется AMOLED с разрешением 1,5K. Правда, отсутствует функция LTPO, которая регулировала бы развертку в зависимости от текущих сценариев.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro дисплей

 

Да и максимальное значение по умолчанию используется далеко не везде. Основное применение – в динамических играх. Также 144 Гц ощущаются в работе интерфейса, который просто летает.

 

Впечатления от экрана Motorola Edge 70 Pro только положительные. Конечно, если вам вообще нравится такой форм-фактор. Изогнутые края действительно создают эффект погружения, но отражают блики на солнце. Это может отвлекаться в начале.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro цветопередача

 

Производитель заявляет о пиковой яркости 5200 нит, хотя мы уже знаем, что это касается небольших участков HDR. Среднее значение – около 1800 нит, и оно больше приближено к реальности. Запаса яркости хватает: все отлично видно как в темноте в помещении, так и под летним солнцем.

 

Присутствует формат HDR для стриминговых сервисов и сертификация Pantone Validated для максимально точной цветопередачи. Если любите смотреть фильмы и разные видео на мобильном устройстве – останетесь в восторге. Диагонали 6,78 дюйма вполне достаточно для глубокого погружения.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro матрица

 

Несколько слов о защите экрана Motorola Edge 70 Pro. Он покрыт ударопрочным стеклом Gorilla Glass 7i. Под дисплеем расположен оптический сканер отпечатков пальцев. Работает менее точно, чем ультразвуковой, но задержек не ощущается.

 

Повседневная и игровая производительность

Новинка оснащена чипсетом от MediaTek, а именно Dimensity 8500 Extreme, изготовленным по 4-нанометровому технологическому процессу. Это мощное субфлагманское решение, способное составить конкуренцию Snapdragon 8s Gen 4 и Snapdragon 8 Gen 3. Результаты в AnTuTu – более 2 миллионов баллов.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro производительность

 

Мы также проверили Motorola Edge 70 Pro в бенчмарках 3DMark и CPU Throttling Test. Как видно на изображении ниже, стабильность графических ядер достаточно средняя. Производительность упала почти вдвое, и это нельзя назвать достойным результатом. А вот вычислительные ядра, напротив, демонстрируют приличный уровень, оставаясь в пределах 86%.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro тротлинг

 

Если синтетические тесты вам не о чем говорят, приведем реальные примеры в требовательных играх. Яркие представители – Genshin Impact и Zenless Zone Zero. Они хорошо работают на максимальных настройках графики: без микрозадержек и зависаний. Единственное, что возможно – периодическое падение частоты кадров. Не стоит рассчитывать на постоянные 60 fps.

 

Корпус почти не нагревается даже во время продолжительных сеансов, что подтверждает эффективное охлаждение. За него отвечает пассивная испарительная камера площадью 4600 м2.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro в играх

 

Комфортно ли играть? Да, если вас не смущают изогнутые грани и сам факт наличия процессора от MediaTek. Его минус для требовательных геймеров – невозможность запускать компьютерные игры через эмуляторы. Такая способность в полной мере реализована только для Snapdragon. В остальном – никаких явных проблем.

 

Варианты памяти

Можно приобрести Motorola Edge 70 Pro в разных версиях. Разработчики выпустили три практических варианта – на 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Здесь нет промежуточных ненужных вариаций с 6 ГБ оперативной памяти или 128 ГБ внутреннего накопителя.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro модификации

 

В 2026 году оптимально выглядит средняя версия. Если вы планируете пользоваться устройством дольше 3 лет – выбирайте максимальную. Запас памяти точно не будет лишним, учитывая стремительное развитие мобильных технологий.

 

Разработчики не стали экономить на стандартах. Спецификация оперативной памяти – LPDDR5X, постоянной – UFS 4.1. Это оказывает положительное влияние на скорость интерфейса и многозадачность.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro интерфейс

 

Операционная система

Не стоит забывать о программном обеспечении. Motorola Edge 70 Pro придерживается старой доброй классики в виде чистого Android. Никакой кастомной прошивки с переработанным дизайном, рекламой и кучей ненужных приложений.

 

Оболочка Hello UI максимально напоминает стоковый Андроид, только с фирменными особенностями. Здесь есть все, что так полюбилось пользователям Мото – управление жестами и Smart Connect для удаленной синхронизации.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro операционная система

 

Если Моторола Эйдж 70 О в чем-то уступает южнокорейскому конкуренту, то это в терминах поддержки. Не стоит рассчитывать на большие обновления дольше трех лет. При этом патчи безопасности будут поступать целых пять лет.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro функции

 

Является ли это нормальной поддержкой? В общем, да. Но уже даже бюджетные смартфоны Samsung предлагают шесть полноценных обновлений. На их фоне Moto смотрится немного аутсайдером.

 

Фото- и видеосъемка

Предлагаем посмотреть, как фотографирует Motorola Edge 70 Pro в разных условиях. Но сначала теория: смартфон оснащен тремя задними модулями с одинаковым разрешением 50 Мп.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro камеры

 

Главный – это Sony Lytia 710, создающий привлекательные дневные фото. Они удивляют высокой контрастностью и детализацией, а также широким динамическим диапазоном. Единственное, что яркость завышена. Поэтому снимки кажутся менее естественными и реалистичными. Но такой вариант точно подойдет для социальных сетей. Если не нравится, можно отключить функцию «ИИ-улучшения» в настройках.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro.

 

В тяжелых условиях видим осторожное подавление шумов, правильный баланс белого и нормальную цветопередачу. Если это не флагманский уровень, то точно уверенный средний.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro примеры фото ночью

 

Перископный телеобъектив от Samsung под названием ISOCELL JN5 предлагает 3,5-кратный оптический зум. Он дополнен OIS. Портреты получаются отличные: с правильными пропорциями, точным воспроизведением оттенков кожи и аккуратным размытием.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro телевизор

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro портрет

 

Фото архитектуры – на твердую четверку. Не стоит превышать 10-кратное увеличение, и тогда результат вполне хороший.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro телефото

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro телевизор

 

Сверхширокоугольный сенсор – тоже от Samsung. Ему помогает автофокус, и в результате получаются развернутые изображения с отличным углом обзора. Искажения по краям почти отсутствуют, но цветопередача такая же насыщенная.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro ультраширик

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro.

 

Завершает четверку фронтальная камера, нормально справляющаяся даже при недостаточном освещении. Днем – отличная детализация, правильный оттенок кожи и широкий угол обзора.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro фронтальная камера

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro пример на фронталку

 

А чтобы посмотреть, как Motorola Edge 70 Pro записывает видеоролики, переходите по ссылке. Там реальные примеры в 4K, снятые на передний и задний объектив.

 

Наш вердикт: камеры великолепны, по крайней мере, в своем ценовом сегменте. Есть дорогие камерофоны, с которыми Мото не может соперничать. Но там и позиционирование другое. Этого красавца вполне хватает для большинства задач.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro камеры

 

Время автономной работы и зарядка

Предпоследнее, что стоит обсудить – автономность Motorola Edge 70 Pro. Он значительно опережает многих конкурентов благодаря кремний-углеродному аккумулятору вместимостью 6500 мАч. Это позволяет работать два дня без подзарядки.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro автономность

 

Если ориентироваться на цифры, общий показатель около 19 часов. Непрерывное воспроизведение видео – около 27 часов, веб-серфинг – 22 часа. В играх – до 13 часов. Конечно, многое еще зависит от выбранных настроек, но в целом значения такие. Как видим, тонкий корпус не стал помехой.

 

На полную зарядку уходит чуть больше 40 минут при наличии 90-ваттного адаптера. Флагманская фишка – беспроводная разработка на 15 Вт. И здесь пригодится комплектный магнитный чехол. К нему подключается любой внешний аккумулятор MagSafe. Выглядит круто, да и выручает в некоторых ситуациях. Или можно воспользоваться привычной док-станцией.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro беспроводная зарядка

 

Цена и выводы

Подведем общие итоги обзора Motorola Edge 70 Pro. Чем смартфон однозначно привлекает? На первом месте – дизайн и исполнение. Если хотите небанальный внешний вид, модные цвета и интересные материалы, это как раз тот вариант. Но учитывайте, что под красивым покрытием скрывается обычный пластик. Некоторые скептики предпочтут проверенное стекло и алюминий.

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro дизайн

 

К преимуществам отнесем потрясающий дисплей, хорошую производительность, почти чистый Android, камеры высокого уровня и автономность (куда без нее). Большинство пользователей будут в восторге от такого комплекта.

 

Что может не понравиться, так это изогнутый дисплей. Срок обновлений Android тоже не рекордный, хотя через 3-4 года многие захотят чего-нибудь новенького. В 2026 году это одно из самых выгодных предложений. А вы как думаете?

 

Обзор Motorola Edge 70 Pro цена

 

Достоинства:

  • Уникальные материалы и цвет корпуса.
  • Защита IP68/IP69 + MIL-STD-810H.
  • Небольшие размеры и вес.
  • Стереозвук Dolby Atmos.
  • Поддисплейный сканер и eSIM.
  • Экран 1,5K и 144 Гц.
  • Субфлагманский чипсет Dimensity 8500 Extreme.
  • Быстрая спецификация памяти.
  • Четыре камеры на 50 Мп с OIS и AF.
  • Максимальное разрешение видео – 4K@120fps.
  • Кремний-углеродный аккумулятор на 6500 мАч.
  • Зарядка: 90 Вт.
  • Магнитная технология.

 

Минусы:

  • Дисплей с непрактичными закруглениями.
  • Пластиковый корпус.
  • Средняя продолжительность обновлений.

 

Видеообзор

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 30.07.2026
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Motorola Edge 70 Pro – настоящий изысканный субфлагман