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AliExpress не принимает оплату с карт российских подсанкционных банков

28.04.2022 191 2

Проблема может быть временная или постоянная

В последнее время популярность AliExpress сильно прокачали. Все больше тех, кто пользуется услугами онлайн-площадки, чтобы приобрести себе товары с экономией для бюджета. В числе активных покупателей и россияне, которые на днях обнаружили, что не могут произвести оплату товаров на AliExpress с использованием платежных карт, выпущенных банками, попавшими под санкции. Альтернативный вариант — воспользоваться услугами сервиса QIWI.

 

AliExpress не принимает оплату с карт российских подсанкционных банков – фото 1

 

При попытке совершить платеж посредством карт подсанкционных банков, площадка отклоняет транзакцию и сообщает, что по техническим причинам оплата с карты не проходит и предлагает прибегнуть к другому способу оплаты. Некоторые россияне сообщают, что они не могут оплатить товары с AliExpress с использованием карт системы МИР. Но есть и те, кто успешло провел транзакцию посредством таких карт.

 

На данный момент о причинах происходящего не сообщается. Пресс-служба площадки в ответ на запрос РИА Новости заявила, что знает о проблемах в проведении платежей и работает над их устранением. Действительно ли имеет место технический сбой или AliExpress решил молчаливо примкнуть к санкциям, неизвестно. Время покажет, что на самом деле произошло. Напомним, что ранее российское подразделение AliExpress заявляло, что площадка и дальше будет обслуживать российских клиентов и все платежи будут осуществляться в привычном режиме.

 

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Источник: rbc

AliExpress россия санкции банки
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.04.2022

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
 
Den Snig 0
Звичайно не приймає. Орки зі своїм імпортозамєщєнієм залишилися один на один. Країна терорист та брат Північної Кореї)))
28.04.2022 13:17
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россия 0
хохол ты ещё жив
28.04.2022 13:06
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AliExpress не принимает оплату с карт российских подсанкционных банков