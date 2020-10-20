Amazfit Band 5, Amazfit Cor и Realme Buds Q доступны по сниженным ценам

103

Купить Amazfit Band 5, Amazfit Cor и Realme Buds Q выгодно

Многие из нас с вами отправляясь в магазин за покупкой, очень рассчитывают найти товар со скидкой. В этом случае выгода очевидна — купить нужный товар за минимальный прайс и немного сэкономить. И такие предложения появляются на постоянной основе, ведь многие магазины не прочь выделиться на фоне конкурентов и привлечь лояльную публику.

Важно лишь своевременно узнать о том, что продавец готов продать какой-то товар по сниженной цене. Информировать о распродажах, акциях и промокадах на продукцию призван наш Telegram‑канал Andro price. Мы стараемся, чтобы вы всегда знали о самых интересных предложениях от интернет-магазинов, позволяющие совершать покупки выгодно для собственного бюджета. И ниже подборка товаров, которые сегодня предлагают по сниженному прайсу.

Смарт-браслет Amazfit Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, 125 мАч, 5ATM

Особенности модели: поддержка голосового ассистента Alexa, датчик насыщения крови кислородом, автономность от 15 до 25 дней!

Цена: $41 - https://lite.bz/q0xwQn

Купон магазина $2 + промокод "GETAMAZFIT5"

Беспроводные наушники Realme Buds Q

Характеристики: RMA215, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 400мАч, IPX4

Цена: $19,79 - https://lite.al/X0Ri4

Смарт-браслет Amazfit Cor

Характеристики: A1702, 1.23" цветной, Bluetooth 4.0, 170 мАч, Mi Fit, 5ATM

Цена: $15,25 - https://lite.al/Ic2wTJ

Купон магазина $2 + промокод "GETAMAZFIT5"