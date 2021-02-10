152

Больше никакого ips

Компания Samsung планирует перейти к применению AMOLED дисплеев в своих бюджетных линейках смартфонов.

По информации издания The Elec, одной из моделей, получившей AMOLED-экран, станет Galaxy A15. В настоящее время обе версии Galaxy A14 оснащены дисплеями IPS.

Согласно сообщениям, Galaxy A15 будет иметь 6,4-дюймовый дисплей и каплевидный вырез. Пока неизвестно, какую частоту обновления он будет поддерживать. Ожидается, что линейка будет представлена в вариантах 4G и 5G.

Версия с 4G получит бюджетный процессор Helio G99 – также установленный в Galaxy A24, а благодаря AMOLED-экрану это будет довольно привлекательный смартфон для своего ценового сегмента.

Таким образом, Samsung делает AMOLED-дисплеи более доступными, что будет способствовать популяризации этой технологии – ведь китайским брендам больше не будет выбора просто выпускать что-нибудь, если они хотят держать этот ценовой сегмент.

Источник - the elec