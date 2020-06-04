Android 11 затруднит установку приложений из сторонних источников

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В числе преимуществ Android-устройств называют наличие огромного количества приложений, которые позволяют расширить функциональность гаджетов. Причем пользователь волен выбирать источник откуда брать софт: Google Play или сторонний маркетплейс. Android всеяден. Никаких проблем установить утилиту со «стороны» не возникает. Но вскоре лояльность Google к такому положению вещей изменится.

Установка APK-файлов станет громоздкой

С приходом Android 11 установка приложений усложнится. Одиннадцатая версия зеленого робота блокирует первую установку APK-файла напрямую. Так, на данный момент при скачивании APK-файла из браузера или другого приложения необходимо лишь единожды разрешить ее или отменить.

В Android 11 же процедура претерпела изменения и внедрены новые механизмы, препятствующие установке софта из-за пределов Google. Теперь после того, как пользователь даст добро на установку приложения из стороннего источника, операционная система принудительно закрывает утилиту. Повторный запуск приложения приводит к тому, что оно перезагружается, а данные ввода и кэшированная информация исчезают.

Например, если вы скачали APK-файл из браузера Chrome, то система принудительно перезагрузит его и вам придется пройти процесс установки приложения вновь. Предвосхищать повторную установку будет предупреждение Android о том, что ваши действия опасны и несут угрозу. Только в очередной раз согласившись с тем, что все манипуляции вы выполняете на свой страх и риск, система позволит загрузить приложение. В итоге пользователям придется дважды выполнять одну и ту же процедуру.

Позиция Google

Энтузиасты обратились за разъяснением к Google, чтобы она объяснила столь странное поведение системы. На что получили ответ, что все работает «так как задумано» и это не баг. Google заявляет, что файловая система и работа с памятью в Android 11 претерпели изменения. Во всем повинна функция Scoped Storage, задача которой ограничить доступ отдельных приложений к файловой системе. А также она отвечает за то, что каждая утилита получает отдельную ячейку памяти.

Возможно, такое нововведение пойдет на пользу безопасности самой операционки, но хождение «по кругу» явно не добавит удобства в работе со сторонним софтом и будет вызывать раздражение.

Источник: androidpolice