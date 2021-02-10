Android 12 Developers Preview 2: главные особенности
Два дня назад Google выпустила вторую по счету тестовую сборку Android 12 Developer Preview, которая появилась спустя месяц после выхода первого превью. Установить ее могут только разработчики, которые участвуют в программе закрытого тестирования и используют для этого Pixel. В отличие от дебютной бета-версии, вторая ее итерация исправляет баги и открывает доступ к большему количеству функций.
К сожалению, действительно свежих находок крайне мало. В большинстве своем изменения носят косметический характер и направлены на улучшение уже реализованных ранее опций. Выделили ключевые функций, которые были найдены в Android 12 Developers Preview 2:
- Система по-прежнему предлагает темную тему, но теперь она становится светлее и ярче. Это позволяет рачительнее расходовать энергию на OLED-дисплеях.
- Появился «одноручный режим». Для его активации достаточно провести пальцем вниз в нижней части дисплея. Принцип работы очень похож на Reachability в iOS. На выбор три опции: вкл/выкл режима, автоматическое отключение «одноручного режима» при переключении между режимами и отключение режима по истечении заданного времени (4с, 8с или 12с).
- Усовершенствовали функцию для быстрого обмена паролями от Wi-Fi. Интерфейс совместного использования Wi-Fi в системе Android будет отображать QR-код, а также имя сети (SSID) и пароль. Этот экран скрыт за PIN-кодом или отпечатком пальца устройства для обеспечения безопасности. Но теперь фон вокруг QR-кода светлый.
- Возможность вынести на рабочий стол виджет любого человека.
- При выходе из мультимедийного приложения, воспроизводящего видео, Android 12 DP2 немедленно переключается в режим «картинка в картинке» вместо того, чтобы ждать, пока анимация вернется на домашнюю страницу для завершения. Все это по задумке Google, делает переход плавным и улучшает восприятие. Окно «Картинка в картинке» теперь также можно временно скрыть/отложить, перетащив его к левому/правому краю экрана. Один щелчок отобразит только элементы управления, а не развернет их все. Двойной щелчок переключит текущий и максимальный размер картинки в картинке вместо перехода в полноэкранный режим. Размер окна также можно изменить, щелкнув пальцем для увеличения.
- Пользовательский интерфейс медиаплеера теперь использует системные цвета.
- Google создает «Game Dashboard» для Android 12, возможно, эксклюзивно для смартфонов Pixel. Эта функция добавляет полезные элементы управления и информацию. Они включают счетчик кадров в секунду, простые параметры захвата и ярлыки потоковой передачи YouTube. Быстрые настройки игровой панели Android 12, похоже, позволяют геймерам легко получить доступ к снимкам экрана и параметрам записи.
Два больших квадрата на игровой панели, призваны упростить использование функций, которые могут понадобиться игрокам. Поле слева остается пустым, а поле справа обеспечивает быстрый доступ к прямой трансляции мобильной игры на YouTube. В настоящее время при нажатии на эту опцию на панели инструментов игры Android 12 открывается приложение YouTube напрямую.
- Уменьшили размер шрифта, используемого в названии приложений на рабочем столе.
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