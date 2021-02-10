Android 12 Developers Preview 2: главные особенности

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Два дня назад Google выпустила вторую по счету тестовую сборку Android 12 Developer Preview, которая появилась спустя месяц после выхода первого превью. Установить ее могут только разработчики, которые участвуют в программе закрытого тестирования и используют для этого Pixel. В отличие от дебютной бета-версии, вторая ее итерация исправляет баги и открывает доступ к большему количеству функций.

К сожалению, действительно свежих находок крайне мало. В большинстве своем изменения носят косметический характер и направлены на улучшение уже реализованных ранее опций. Выделили ключевые функций, которые были найдены в Android 12 Developers Preview 2:

Система по-прежнему предлагает темную тему, но теперь она становится светлее и ярче. Это позволяет рачительнее расходовать энергию на OLED-дисплеях.

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Появился «одноручный режим». Для его активации достаточно провести пальцем вниз в нижней части дисплея. Принцип работы очень похож на Reachability в iOS. На выбор три опции: вкл/выкл режима, автоматическое отключение «одноручного режима» при переключении между режимами и отключение режима по истечении заданного времени (4с, 8с или 12с).

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Усовершенствовали функцию для быстрого обмена паролями от Wi-Fi. Интерфейс совместного использования Wi-Fi в системе Android будет отображать QR-код, а также имя сети (SSID) и пароль. Этот экран скрыт за PIN-кодом или отпечатком пальца устройства для обеспечения безопасности. Но теперь фон вокруг QR-кода светлый.

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Возможность вынести на рабочий стол виджет любого человека.

При выходе из мультимедийного приложения, воспроизводящего видео, Android 12 DP2 немедленно переключается в режим «картинка в картинке» вместо того, чтобы ждать, пока анимация вернется на домашнюю страницу для завершения. Все это по задумке Google, делает переход плавным и улучшает восприятие. Окно «Картинка в картинке» теперь также можно временно скрыть/отложить, перетащив его к левому/правому краю экрана. Один щелчок отобразит только элементы управления, а не развернет их все. Двойной щелчок переключит текущий и максимальный размер картинки в картинке вместо перехода в полноэкранный режим. Размер окна также можно изменить, щелкнув пальцем для увеличения.

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Пользовательский интерфейс медиаплеера теперь использует системные цвета.

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Google создает «Game Dashboard» для Android 12, возможно, эксклюзивно для смартфонов Pixel. Эта функция добавляет полезные элементы управления и информацию. Они включают счетчик кадров в секунду, простые параметры захвата и ярлыки потоковой передачи YouTube. Быстрые настройки игровой панели Android 12, похоже, позволяют геймерам легко получить доступ к снимкам экрана и параметрам записи.

﻿Два больших квадрата на игровой панели, призваны упростить использование функций, которые могут понадобиться игрокам. Поле слева остается пустым, а поле справа обеспечивает быстрый доступ к прямой трансляции мобильной игры на YouTube. В настоящее время при нажатии на эту опцию на панели инструментов игры Android 12 открывается приложение YouTube напрямую.

Уменьшили размер шрифта, используемого в названии приложений на рабочем столе.



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