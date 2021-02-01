Android 12 - главная фишка рассекречена

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Обновление прошивок — так ли это нужно в долгосрочной перспективе?

Как правило, в числе сильных сторон iOS-устройств называют то, что Apple обновляет операционную систему постоянно и делает это на протяжении 4-5 лет. А в случае с Android-смартфонами это происходит реже и в редких случаях срок поддержки превышает 2 года. Пользователям Android приходится изрядно ждать, чтобы обновить свой смартфон до актуальной версии зеленого робота.

Но говорить о том, что Android плох из-за того, что он медленно распространяется, неправомерно и ошибочно. Google выпускает код ОС который уже затем адаптируют производители под свои устройства. И это занимает, как правило несколько месяцев. Именно смартфоностроители, прежде всего, отвечают за скорость распространения актуальной версии зеленого робота, и происходить это синхронно и быстро у всех не может. Нужно время на адаптацию ОС на работе на различных моделях.

В случае же с обновлениями iOS — это выход готовой версии прошивки, которая не нуждается в тестировании и адаптации. Она уже на момент выхода готова к установке на iPhone, количество которых несоизмеримо меньше, чем количество Android-устройств. Это позволяет Apple дольше поддерживать свои смартфоны и выпускать обновления на протяжении пяти лет. Но так ли необходима столь длительная поддержка?

Как показывает опыт, далеко не всегда новые версии iOS нужны и полезны. Нередко владельцы iPhone ищут пути как откатиться на старую версию iOS, которая работала шустрее и стабильнее новой ОС. Не стоит списывать со счетов тот факт, что «железо» со временем устаревает и редко получается вдохнуть в него вторую жизнь при помощи софта. Как правило, эта затея бесполезная, а пользователи и вовсе предпочитают менять смартфоны чаще, чем те же 4-5 лет.

Тем не менее, Google понимает, что скорость обновления до новой версии Android оставляет желать лучшего. Именно поэтому она позвала на помощь чипмейкера Qualcomm, чтобы создать единый пакет программной прослойки на уровне аппаратной платформы, позволяющий прослужить несколько итераций Android. Производителям смартфонов не придется тратить много времени, чтобы адаптировать железо под новую ОС.

Начало этому проекту было положено несколько лет назад с запуском проекта Project Treble, который был призван упростить процесс перехода на новую версию зеленого робота. К этой инициативе присоединился Qualcomm и это позволит обновлять смартфоны с новыми чипами Snapdragon на протяжении 3-х лет, а обновления безопасности рассылать в течение 4-х лет. Это огромный и ощутимый прогресс по части скорости обновления. А почему — на видео.