Android 12.1 может предшествовать выходу Android 13

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Google может вернуться к практике выпуска промежуточных версий Android

Уже скоро Google должна выкатить стабильную сборку Android 12, а вчера она выпустила последнюю пятую бета-версию новой итерации операционной системы. По логике компания должна взять курс на создание Android 13, дебют которой состоится ровно через год. Но сетевые источники говорят о том, что на пути от Android 12 к Android 13 может быть еще одна остановка.

Интересно, что Google достаточно давно отказалась от выпуска промежуточных версий зеленого робота. Последним таким обновлением был выход Android 8.1 Oreo, и после этого компания прекратила практику выпуска таких апдейтов. Не очень понятно, зачем Google понадобится выпускать Android 12.1 и какие идеи решено реализовать, стоящие того, чтобы выкатывать промежуточную версию. Это будет первый случай с 2017 года, когда Google выпустит второе, промежуточное обновление для конкретной версии Android.

Интересно, что есть предположение, что затягивать с выходом Android 12.1 компания не станет. Новая версия зеленого робота может дебютировать одновременно с Google Pixel 6. Возможно, компания решила наделить свои флагманы какой-то особой фишкой, которая будет недоступна для других устройств. Вот для этого и понадобилась Android 12.1?

Но все это только предположения и догадки, которые строятся на том, что компания изменила нумерацию уровня API. Так, Android 12 получил уровень API 31, тогда как у Android 13 он 33. Можно было предположить, что уровень API 32 просто решено пропустить, но нет, он выйдет и в его названии добавится «sc-v2». В данном случае «sc» - это сокращение от внутреннего названия десерта Android 12 «Snow Cone», а «v2» подразумевает, что Snow Cone получит «версию 2».

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Источник: 9to5google