Android 14: Больше никаких агрессивных баннеров в приложениях – что сделала Google?

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Действительно полезная функция





Андроид 14 принесет изменения, которые улучшат борьбу с полноэкранными рекламными извещениями в приложениях, обеспечивая более спокойные игровые сессии и любые бытовые приложения станут более комфортными. Новая функция позволит пользователям настроить разрешение на полноэкранные оповещения для каждого приложения отдельно, контролируя использование разрешения USE_FULL_SCREEN_INTENT прямо в настройках.





Полноэкранные оповещения часто появляются, когда реклама запускает игру или приложение на весь экран. С помощью новой функции в Android 14 вы сможете выбирать, какие приложения могут получать полноэкранные оповещения, кроме приложений для часов и вызовов.









Google даже идет дальше и заявляет, что начиная с конца 2023 года, любое новоустановленное приложение из Play Store на Android 14 будет иметь это разрешение выключенным по умолчанию, за исключением приложений, отвечающих за звонки и будильники. Однако, по желанию вы можете предоставить это разрешение приложению самостоятельно.





Первая стабильная версия Android 14, которая будет содержать эти изменения, до сих пор ожидается запуском. Когда эта функция будет введена в действие, надоедливые баннеры на весь экран станут скорее исключением из правил, которые будем включать только там, где это нужно: например, чтобы получить вознаграждение в игре для дополнительных монет.



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Источник: gsmarena



