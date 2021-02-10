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Android 14 - график выпуска и как скачать Developer Preview

09.02.2023 79 0

Обладатели Pixel могут попробовать новый Android 14

Android 14 официально представлена. Настало время тестов! Прямо сейчас разработчикам дали возможность загрузить сборник для первого знакомства с новой версией "работа", изучить его особенности и начать работу по обновлению своих приложений. Android 14 Developer Preview доступна на смартфонах Google Pixel начиная с версии Pixel 4a 5G.

 

Android-14-Hero

 

Но даже если вы не разработчик, а обычный энтузиаст с Пикселем на руках, вы можете загрузить нужную прошивку и стать одним из первых, кто увидит новую версию работа на специальной странице по этой ссылке . Обратите внимание, что для нормального повседневного использования это ПО не подходит и если это ваш единственный девайс советуем дождаться хотя бы бета-версии.

 

Публичная бета-версия для Pixel и смартфонов партнеров появится в середине марта, а коммерческий релиз состоится в августе.

android_14_timeline

 

Источник: Google

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 09.02.2023

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Android 14 - график выпуска и как скачать Developer Preview