Android 14 научился клонировать приложения

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Android 14﻿ тестирует новый полезный функционал

Не каждое мобильное приложение поддерживает использование нескольких аккаунтов, из-за чего Android-пользователям пришлось научиться создавать клоны приложений. И хотя некоторые производители добавляют подобный функционал непосредственно в свою фирменную оболочку, поддержка клонирования на уровне операционной системы была бы гораздо удобнее. К счастью, скоро все станет гораздо проще: Google наконец-то обратила внимание на эту проблему и внедрила в первый сборник Android 14 официальный инструмент для клонирования программ.

Не обошлось и без ложки дегтя, Google повесила запрет на клонирование собственных программ типа Gmail или YouTube (полный список на фото ниже). Держим кулаки за то, чтобы эта фишка добралась до релизной версии Android 14, выход которой планируется в начале осени.

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Источник: 9to5google.com