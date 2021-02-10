Android-планшет Blackview Tab 9 поступил в продажу

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Blackview Tab 9 — относительно недорогой Android-планшет с LTE‑модемом и поддержкой двух SIM-карт. К числу достоинств новинки производитель причисляет аккумулятор емкостью 7480 мАч, одного заряда которого должно хватит на 30 часов разговоров, 6 часов игры и воспроизведения видео, а также 38 часов проигрывания музыки. В режиме ожидания планшет проживет 840 часов.

Лицевая панель корпуса толщиной 8,9 мм отдана под 10,1-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (1920х1200 точек). Внутри Blackview Tab 9 установили восьмиядерный чип UNISOC в связке с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Работает устройство под управлением операционной системы Android 10, предложили фронтальную камеру на 5-мегапикселей и основную разрешением 13-мегапикселей.

Продажи Blackview Tab 9 стартовали с 7 мая, и обычная цена планшета составила $199,99. Но только до 11 мая можно приобрести новинку со скидкой $60 за $139,99. Тем, кто не успеет сделать покупку до указанного срока, есть также время с12 по 20 мая, когда Blackview Tab 9 будут продавать за $149,99.

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