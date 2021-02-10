Анонс Apple новых iPad уже на носу – какие модели обновят?

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ОБНОВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАНШЕТОВ

Стало известно, что Apple готовит анонс новых моделей iPad уже завтра, 17 октября. Ожидается обновление iPad Air, iPad mini и базовой модели iPad.

Новые планшеты получат апгрейд аппаратного обеспечения. В частности, iPad Air перейдет на чип M2, iPad mini – на A16 Bionic. Базовый iPad тоже может получить более новый чип.

Обновление будет касаться преимущественно внутренних компонентов. Дизайн iPad моделей останется неизменным – ведь сначала дизайн iPad обновляется в Pro моделях – а уже потом доходит до базовых, а сейчас дизайн бюджетных iPad мало чем отличается от Pro моделей – разве что воздушной прослойкой в дисплее в базовой версии и размером рамок.

Новости будут объявлены из-за прессрелиза. Линейка iPad Pro пока не будет обновляться – для нее ожидается апгрейд в следующем году. Если для базового iPad обновление, по-моему, необходимо, по крайней мере, чтобы добавить поддержку Apple Pencil 2 поколения, то для iPad Air оно абсолютно проходимо – однако есть и плюс в виде предстоящего снижения цен на iPad Air 4 и iPad Air 5.

Источник - 9to5mac