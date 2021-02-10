Анонс Asus ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro: еще больше мощности

312

Новинки получили чипсет Snapdragon 888+ и рекордно низкую задержку дисплея

Компания Asus продолжает развивать собственную линейку игровых смартфонов и сегодня представила очередные новинки — ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro. Это усовершенствованные версии «обычных пятерок», где главное улучшение — смена аппаратной платформы.

Asus оказалась в числе заказчиков чипсета Snapdragon 888+, ставшего разогнанной версией Snapdragon 888. Больше новшеств досталось Asus ROG Phone 5s Pro, который получил версию с 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, постоянной UFS 3.1 на 512 Гб, а на тыльной стороне теперь установлен не монохромный, а цветной PMOLED-экран.

В остальном обе новинки дублируют те же параметры, что предлагает «обычные» ROG Phone 5 за исключением частоты опроса сенсора. Смартфоны Asus ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro оснастили AMOLED-экраном диагональю 6,78 дюйма разрешением 2448х1080 точек с частотой обновления 144 Гц и частоту отклика сенсора довели до 360 Гц (задержка 24 с). Емкость аккумулятора составила 6000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, имеется селфи-камера на 24-мегапикселя и тройная тыльная камера 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп.

Asus ROG Phone 5s получил 8/12/16 Гб оперативной памяти, постоянной 128/256 Гб, операционную систему Android 11 с оболочкой ZenUI 8/ROG UI и фронтальные стереодинамики. Компания заявила, что усовершенствованные S-версии придут на смену серии ROG Phone 5 тогда, когда будут исчерпаны складские запасы. На Тайване ценник на базовую версию стартует с отметки $1077, а за «прошку» запросили $1365.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gsmarena