Анонс Blackview BV9300: бронированный смартфон с лазерным дальномером и аккумулятором на 15000 мАч

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Новый флагманский защищенный смартфон выйдет 10 мая

Компания Blackview, известная многим пользователям как изготовитель защищенных телефонов со способностью выдерживать сложные условия использования в течение длительного времени, анонсировала новый флагманский защищенный телефон 2023 года – Performance King Blackview BV9300.

Его страница на Aliexpress с возможностью предварительного заказа уже доступна по этой ссылке .

Основным недостатком подобных устройств, как правило, была довольно слабая начинка и компания решила исправить это в нынешнем поколении. Кроме специфического функционала, такого как современный лазерный дальномер и сверхмощный фонарик.

Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 21 ГБ) и 256 ГБ ПЗУ, современный энергоэффективный восьмиядерный процессор Helio G99, аккумулятор на 15080 мАч и камеры 50 МП+32 МП с алгоритмами ArcSoft® 3.

Это означает, что кроме чрезвычайного уровня защиты вы получите очень комфортное в повседневных задачах устройство с отличными возможностями съемки.

Современный лазерный дальномер и фонарик

Очень полезную функцию для строителей, жителей сельской местности и любителей активного отдыха станет лазерный дальномер. Он имеет точность 1 мм, скорость 0,3 секунды и может замерить объекты размером до 40 метров, проявляя себя надежным партнером для хобби и работы.

Также в путешествиях пригодится мощный фонарик на 100 люмен, который может светить на расстояние до 10 метров и иметь SOS-стробоскоп, даже в случае экстренной ситуации пользователи смогут быстро привлечь внимание окружающих и спастись.

Автономность

Для работы в режиме экстренных звонков и навигации BV9300 оснащен твердотельной батареей емкостью 15080 мАч, которая работает в режиме ожидания в течение 76 дней, что позволит пользователям путешествовать по всему миру на расстояние до 8280 км, не требуя электроэнергии.

Если заблудиться, квадроцикл навигации и компас обеспечат пользователям более 575 часов непрерывной работы. Его удобно использовать в режиме перчаток, даже в экстремальных холодных условиях –30°C/-22°F. В обычном использовании показатели также поразительны: 15.5 часов игр, 23.5 часа просмотра видео и 84 часа разговоров.

Быстрая зарядка мощностью 33 Вт зарядит гигантскую батарею менее чем за 4 часа.

Производительность

Учитывая потребности пользователей в более плавной работе, Blackview BV9300, как король производительности среди защищенных смартфонов, станет первым устройством Blackview, использующим восьмиядерный чипсет Helio G99 с 6-нм техпроцессом.

Этот чипсет имеет два больших ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и шесть малых ядер Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Благодаря технологии Atomic Memory и до 21 ГБ оперативной памяти BV9300 улучшает плавность работы на 50%.

FULL HD+ IPS дисплей с частотой обновления 120 Гц позволит наслаждаться качественной и плавной картинкой.

Кроме того, BV9300 может предложить 256 ГБ ПЗУ и возможность расширения до 1 ТБ памяти TF, что позволяет пользователям сохранять большое количество памятных фотографий, видео и файлов во время поездок по природе и работе.

Камеры

Над качеством фото и видеосъемки тоже поработали. BV9300 получит фронтальную камеру с сенсором Samsung на 32 МП и основную Samsung JN1 на 50 МП. Большой датчик 1/2,8 дюйма увеличит светочувствительность на 25%, позволяя пользователям делать реалистичные фотографии даже в темноте.

Значительный аккумулятор емкостью 15 080 мАч обеспечит непрерывную съемку до 17 часов, а запись видео в формате 2K с режимом красоты позволяет начинающим фотографам стать видеоблогерами.

Примечательно, что Blackview BV9300 будет содержать передовой алгоритм ArcSoft® 3.0, улучшающий фотографию на 17%. Обновленные режимы HDR, 360° панорама, красота, портрет, ночь и подводный режим позволят пользователям наслаждаться фотографией высокого уровня в любое время.

Дата выхода и доступность

Согласно надежным источникам, Blackview BV9300 будет представлен 10 мая 2023 года. Заказать этот смартфон можно на Aliexpress по этой ссылке .

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Источник: aliexpress