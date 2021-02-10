Анонс Dimensity 8000 и Dimensity 8100: мощная заявка на лидерство в субфлагманском сегменте

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В этом году на рынке мобильных чипов грядет большая разборка между Qualcomm и MediaTek. Сегодня ряды тайваньского чипмейкера пополнили две «боевые единицы» — Dimensity 8000 и Dimensity 8100. Это платформы, которые найдут свое применение в субфлагманах и по части производительности сопоставимы с прошлогодним Snapdragon 888.

Оба чипа очень схожи между собой и различия касаются, прежде всего, тактовой частоты центрального процессора и видеоускорителя. А еще есть отличия по части поддержки дисплеев. Dimensity 8000 и Dimensity 8100 изготовлены с применением 5-нанометрового техпроцесса и предлагают восемь вычислительных ядер: 4хCortex-A78 и 4хCortex-A55. Энергоэффективные ядра в обоих чипах разогнаны до частоты 2,0 ГГц, тогда как высокопроизводительные Cortex-A78 в Dimensity 8000 работают на частоте 2,75 ГГц, а в Dimensity 8100 — 2,85 ГГц.

В качестве графической подсистемы оба чипа получили ARM Mali-G610 MC6. По данным MediaTek в тесте производительности GFXBench Manhattan (Offscreen) Dimensity 8100 держит примерно 170 кадров в секунду, а Dimensity 8000 — около 140 кадров в секунду.

Оба процессора предлагают поддержку оперативной памяти LPDDR5 с частотой 6400 Мбит/с, постоянной UFS 3.1 и вдвое более быстрый APU 580 пятого поколения. Имеется модем 5G Dual SIM Dual Standby SA + NSA, 4 × 4 MIMO и скорость до 4,7 Гбит/с, Wi-Fi 6E 2 × 2, Bluetooth 5.3, Bluetooth LE Audio с Dual-Link True Wireless Stereo и BeiDou III-B1C, процессор обработки изображений Imagiq 780 ISP.

Dimensity 8000 получил поддержку одиночной камеры разрешением 200 Мп, дисплея разрешением FullHD+ с частотой обновления 168 Гц, а Dimensity 8100 позволит устанавливать экраны FullHD+ с частотой 168 Гц или WQHD+ при частоте 120 Гц. Как заявляет MediaTek, первые смартфоны с Dimensity 8000 и 8100 поступят в продажу в первом квартале 2022 года, то есть уже в марте. Ожидается, что первопроходцами станут смартфоны компаний Xiaomi и Realme.

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Источник: gizchina