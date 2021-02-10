Анонс глобальной версии ColorOS 12 на Android 12: график обновления

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На распространение обновления компания отводит себе год

Сначала ColorOS 12 представили на рынке Китая, а сегодня состоялась глобальная премьера новой версии фирменной оболочки от Oppo. Построена она на базе Android 12 и первыми ее бета-версию получат владельцы Oppo Find X3 Pro в Малайзии, Таиланде и Индонезии. Компания заявляет, что новая прошивка стала плавнее, чище и стабильнее.





В основе ColorOS 12 лежат четыре составляющих: инклюзивный дизайн, интеллектуальная эффективность, защита конфиденциальности и плавность. Оболочка получила обновленный дизайн, анимированные смайлы Omoji, переработанную функцию Always on Display, поддержку тем на основе обоев, функцию PC Connect для транслирования экрана смартфона на ПК и новую панель для контроля за энергопотреблением.









Oppo обязуется обновить более 50 моделей смартфонов до ColorOS 12 до конца 2022 года. Как уже было сказано, первым обновление получил Oppo Find X3 Pro 5G. Пользователи этого устройства могут загрузить обновление с сегодняшнего дня. Всем остальным придется подождать, и компания будет распространять ColorOS в четыре этапа:





Ноябрь 2021 года:

Oppo Find X2/Find X2 Pro (включая Automobili Lamborghini Edition)

Oppo X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Reno6/Reno6 5G/6 Pro + 5G

Декабрь 2021 года

Oppo Ace2/Ace2 EVA Limited Edition

Reno5 Pro+ 5G/Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G

Reno5 Pro 5G/Reno5 5G/Reno5 K 5G

Oppo K9 5G

Oppo A95 5G

Oppo A93 5G

Первая половина 2022 года:

Oppo Reno Ace/Reno Ace Gundam Edition

Oppo Reno 10x zoom version

Oppo Reno Barcelona Custom Edition

Oppo Reno4 Pro 5G/Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition

Oppo Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Oppo Reno4 5G/Reno4 SE 5G

Oppo Reno3 Pro 5G/Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition/Reno3 5G/Reno3 vitality version

Oppo K9 Pro 5G

Oppo K7K7x

Oppo A93s 5G

Oppo A92s 5G

Oppo A72 5G

Oppo A55 5G

Oppo A53 5G

Вторая половина 2022 года:

Oppo F19/F19s

Oppo A74

Oppo F17

Oppo A73

Oppo A53/A53s

Oppo A16s

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Источники: phonearena, androidauthority