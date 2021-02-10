Анонс глобальной версии ColorOS 12 на Android 12: график обновления
На распространение обновления компания отводит себе год
Сначала ColorOS 12 представили на рынке Китая, а сегодня состоялась глобальная премьера новой версии фирменной оболочки от Oppo. Построена она на базе Android 12 и первыми ее бета-версию получат владельцы Oppo Find X3 Pro в Малайзии, Таиланде и Индонезии. Компания заявляет, что новая прошивка стала плавнее, чище и стабильнее.
В основе ColorOS 12 лежат четыре составляющих: инклюзивный дизайн, интеллектуальная эффективность, защита конфиденциальности и плавность. Оболочка получила обновленный дизайн, анимированные смайлы Omoji, переработанную функцию Always on Display, поддержку тем на основе обоев, функцию PC Connect для транслирования экрана смартфона на ПК и новую панель для контроля за энергопотреблением.
Oppo обязуется обновить более 50 моделей смартфонов до ColorOS 12 до конца 2022 года. Как уже было сказано, первым обновление получил Oppo Find X3 Pro 5G. Пользователи этого устройства могут загрузить обновление с сегодняшнего дня. Всем остальным придется подождать, и компания будет распространять ColorOS в четыре этапа:
Ноябрь 2021 года:
- Oppo Find X2/Find X2 Pro (включая Automobili Lamborghini Edition)
- Oppo X2 League of Legends S10 Limited Edition
- Oppo Reno6/Reno6 5G/6 Pro + 5G
Декабрь 2021 года
- Oppo Ace2/Ace2 EVA Limited Edition
- Reno5 Pro+ 5G/Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G
- Reno5 Pro 5G/Reno5 5G/Reno5 K 5G
- Oppo K9 5G
- Oppo A95 5G
- Oppo A93 5G
Первая половина 2022 года:
- Oppo Reno Ace/Reno Ace Gundam Edition
- Oppo Reno 10x zoom version
- Oppo Reno Barcelona Custom Edition
- Oppo Reno4 Pro 5G/Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition
- Oppo Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition
- Oppo Reno4 5G/Reno4 SE 5G
- Oppo Reno3 Pro 5G/Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition/Reno3 5G/Reno3 vitality version
- Oppo K9 Pro 5G
- Oppo K7K7x
- Oppo A93s 5G
- Oppo A92s 5G
- Oppo A72 5G
- Oppo A55 5G
- Oppo A53 5G
Вторая половина 2022 года:
- Oppo F19/F19s
- Oppo A74
- Oppo F17
- Oppo A73
- Oppo A53/A53s
- Oppo A16s
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Источники: phonearena, androidauthority
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