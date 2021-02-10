Анонс HarmonyOS 2.0: измененный Android и график обновления

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Huawei презентовала стабильную версию HarmonyOS 2.0 и рассказала, какие устройства обновятся

Сегодня Huawei окончательно дала понять, что пишет свою новую историю под гнетом санкций и в предложенных ей правительством США условиях. Сегодня была представлена HarmonyOS 2.0, которая пришла на смену Android. Сразу стоит сказать, что создать с нуля мобильную операционку, сложно и долго. Поэтому Huawei взяла за основу открытый код Android без сервисов Google и начала из этого ваять что-то свое, создавать свои наработки.

В основе HarmonyOS 2.0 лежит идея объединить и бесшовно соединить друг с другом различные устройства. На выходе пользователь должен получить универсальный инструмент-смартфон, который позволит работать с огромным массивом интернета вещей.

Но ограниченность доступа к компонентам и разработкам не позволяет сейчас в полной мере добиться желаемого результата. Huawei не может пачками выпускать устройства, поэтому строительство экосистемы затягив

По первым отзывам тех, кто опробовал в действии операционную систему от Huawei, она представляет собой микс Android и iOS. Для работы с прочими устройствами в панели управления предусмотрена возможность быстрого переключения между гаджетами. Дополнительно предложили удобный и быстрый обмен файлами и контентом между смартфоном и ПК. Среди важнейших аспектов HarmonyOS 2.0 производитель отметил плавность, быстроту и высокий уровень конфиденциальности.

Пользователям еще предстоит познакомиться с HarmonyOS 2.0, чтобы понять все ее главные фишки и особенности. На данном этапе создается впечатление, что это промежуточное звено или гибрид софта, который позволит компании пережить трудные времена. Была предпринята лишь попытка «причесать» Android и предложить какие-то визуальные отличия без серьезного переосмысления того, какой должна быть мобильная операционная система.

Первыми устройствами с HarmonyOS 2.0 стали планшеты MatePad и смарт-часы Huawei Watch 3. Первыми же смартфонами, которые «из коробки» получат предустановленную фирменную операционную систему станут флагманы серии Huawei P50. Дальше компания начнет процесс обновления прочих своих устройств, который будет разделен на 4 этапа.

Первая волна стартует сегодня и HarmonyOS 2.0 получат флагманы серий Huawei Mate 40, Mate 30 и P40. На третий квартал придется второй этап, а третий планируют провести в четвертом квартале нынешнего года. Завершится перевод устройств компании на HarmonyOS 2.0 в первой половине следующего года. Обращаем внимание, что речь идет исключительно о гаджетах для рынка Китая и какие устройства будут обновлены на всех этапах можно увидеть на скриншотах. А вот о глобальном релизе и сроках выхода апдейтов компания объявит позже.

Источник: mydrivers