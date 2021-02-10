Анонс Honor Watch 4: клон Apple Watch, который лучше оригинала.

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Прекрасные часы с хорошей автономностью

Компания Honor на презентации 12 июля показала не только инновационный складной смартфон Magic V2, но и новые умные часы Honor Watch 4. Внешне они подозрительно похожи на Apple Watch, но для китайцев такое сходство не в новинку.

Интересной особенностью новых часов является таинственный 3-ядерный процессор, который в зависимости от задач может оставлять активным только одно ядро и тем самым значительно продлить время автономной работы. Например, если часы соединены со смартфоном по Bluetooth, и просто измеряют шаги и пульс - работает только одно ядро.

А когда экран активируется, дело вступает второе ядро. Вроде бы ничего нового, но вследствие этого автономность в экономных режимах почти как у фитнес браслетов и составляет около 10 суток. При использовании eSIM и фактической работе в режиме смартфона автономность превышает 3 дня. Экран – AMOLED с диагональю 1,75 дюйма и разрешением 450 х 390 пикселей. Толщина корпуса небольшая – 11,2 мм.

Часы поддерживают 97 режимов тренировок, по ряду занятий они могут вести расширенную статистику и давать рекомендации. Защита от воды – 5ATM, есть также поддержка спутниковой навигации.

Honor Watch 4 могут вести мониторинг пульса и уровня кислорода в крови, следить за уровнем стресса, качеством сна и менструальным циклом. Для бесконтактных платежей есть NFC. Часы поступят в продажу 18 июля по цене 140 долларов.

Для разумных часов с полноценным функционалом это очень хорошая цена, теперь нужно понять, будет ли глобальная версия с украинским языком и будет ли eSIM работать у нас и тогда уже рассматривать их для покупки.

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Источник: mydrivers