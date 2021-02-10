Анонс iPhone 13 и iPhone 13 mini: мощнее, выносливее и с маленькой выемкой в экране

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Скучно, ожидаемо и пресно

Сегодня, 14 сентября, Apple выпустила iPhone 13. Вновь никакого шоу не случилось, большая часть информации о новинках была доступна в сети задолго до анонса. Мы увидели уже ставшую традиционной скучную презентацию, где похвалились цифрами, достижениями, побравировали «мускулами», отчитали обязательную часть и с важным видом демонстрировали «вот они настоящие новации».

Представляя семейство iPhone 13 говорили, что оно круче и мощнее. Но с киллер-фичей не сложилось, ее тут попросту нет. Минорное, скучное и ожидаемое обновление, когда из-за отсутствия значимых новшеств остается только бравировать, что «монобровь» стала на 20% меньше отъедать дисплея, чем это делают предшественники. И делать это с серьезным видом, как вроде это стоило гигантских усилий и годы поиска. Чем вам не свежее решение?

Для линейки iPhone 13 решили использовать ровно такой же дизайн с рубленными торцами, как у iPhone 12 с поправкой на уменьшенную в размере выемку и два модуля в базовой версии установили по диагонали, а не по вертикали. Именно по исполнению основной камеры пользователи смогут отличить iPhone 13 от предшественника. Не сказать, что большая находка в дизайне, но хотя бы есть черта, позволяющая идентифицировать тринадцатую итерацию iPhone.

Как и в прошлом году «обычный» iPhone 13 предложил 6,1-дюймовый дисплей, а у iPhone 13 mini он диагональю 5,4 дюйма. Компания особо подчеркивала, что экраны на 28% ярче (пиковая 1200 нит), тех, что предлагают предшественники. В «базовых» моделях серии дисплеи попроще и без повышенной герцовки, здесь классика — 60 Гц. Экраны в целом добротные, но они точно не одни из лучших на рынке.

В лучших традициях обновили процессор. В серии iPhone 13 установили Apple A15 Bionic, который быстрее и энергоэффективнее прошлогоднего. Разве кто-то сомневался, что так и будет? Это по-прежнему 5-нм решение с 6 ядрами (два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных) и по заверениям Apple — это «самый быстрый процессор в смартфоне», который на 50% быстрее, чем у конкурентов. А графика превосходит конкурентов на 30%. Но вот насколько A15 Bionic мощнее A14 Bionic компания предпочла не озвучивать.

Apple уверяет, что у iPhone 13 продолжительность работы увеличилась на 2,5 часа, в сравнении с iPhone 12. Автономность iPhone 13 mini выросла на 1,5 часа соответственно. Емкость аккумуляторов не озвучили, ее еще предстоит узнать, но почти наверняка ее немного увеличили по сравнению с предшественниками.

Компания сохранила два модуля на тыльной стороне и их разрешение на отметке 12 Мп. Но все же сенсоры она поменяла. Основной модуль в iPhone 13 широкоугольный захватывает на 46% больше света за счет увеличенного размера пикселя и апертуры f/1.6. Второй модуль сверхширик сохранил прежнее разрешение, компоновку линз, апертуру, но обзавелся быстрым сенсором. Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика впервые появилась на моделях «начального» уровня.

Предложили «кинематографический режим», который чем-то похож на портретный режим в фото. Кинематографический режим непрерывно фокусируется на объекте и регулирует фокус в режиме реального времени, перемещая его, когда люди перемещаются в кадре или даже отводят взгляд от камеры.

По традиции Apple не озвучила объем оперативной памяти, но почти наверняка iPhone 13 и iPhone 13 mini предложат 4 Гб оперативки. Цены на iPhone 13 выросли: от $729 до $829 долларов за iPhone 13 mini и iPhone 13 соответственно. Правда, ряд операторов в США обещают скидку в $30 и ценники опустятся до отметки $699 и $799. Компания попрощалась с версиями на 64 Гб, флеш-память теперь в базовой версии увеличена до 128 Гб, и доступна конфигурация хранилища на 512 Гб.

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Источник: theverge