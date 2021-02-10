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Анонс Mediatek Dimensity 6100+: новый бюджетный чип, радость от которого длилась недолго

11.07.2023 117 0

Надежда есть, но шансы невелики

Компания Mediatek анонсировала нового представителя бюджетной линейки процессоров Dimensity 6100+. Первым эту новость я увидел на сайте Gizmochina и моей радости не было предела, неужели действительно качественно новый процессор для бюджеток с такими крутыми характеристиками.

 

Анонс Mediatek Dimensity 6100+: новый бюджетный чип, радость от которого длилась недолго – фото 1

 

Многие издания напечатали эту новость и радостно отрапортовали о большом рывке в бюджетном сегменте. Но что-то все выглядело подозрительно хорошо и я решил проверить информацию. Каково же было мое разочарование, когда я зашел на официальный сайт Mediatek и увидел там совсем другие цифры.

 

Новый чип почти не отличается от 6080, изготовлен по 6 нм техпроцесса и имеет основные ядра А76, еще и с меньшей частотой чем у 6080. Единственным улучшением стала версия Bluetooth 5.2 вместо 5.1. Подробные спецификации с официального сайта оставлю ниже на фото:

 

 

Конечно, есть шанс, что на официальном сайте выложили неправильные спецификации, но он минимален, поэтому к сожалению чуда не произошло. Вот такая коротенькая радость на смену которой придет полное разочарование.

 

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Источник: mediatek

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 11.07.2023
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Анонс Mediatek Dimensity 6100+: новый бюджетный чип, радость от которого длилась недолго