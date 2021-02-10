Анонс Moto Edge X30: первый с Snapdragon 8 Gen 1 пошел

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Адекватный ценник прилагается и есть версия с подэкранной камерой

Долго ждать выход первого флагмана с Snapdragon 8 Gen 1 не пришлось. Им стал Moto Edge X30, чья премьера сегодня состоялась в Китае. Логично, что свою презентацию компания построила на том, что основной акцент пришелся именно на аппаратную платформу.

Moto Edge X30 оснастили 6,8-дюймовым прямым 10-битным OLED-дисплеем разрешением FullHD+ (2400х1080 точек). Частота обновления составила 144 Гц и частота отклика сенсора 576 Гц. Весит новинка 194 грамма и ее толщина составила 8,49 мм. Тыльная крышка изготовлена из стекла Gorilla Glass 5 и сканер отпечатков пальцев предпочли отправить на боковую грань.

Как уже было сказано, построен Moto Edge X30 на Snapdragon 8 Gen 1, который создан с применением 4-нанометровго техпроцесса и предлагает прирост производительности на 20% по сравнению с предшественником. Для тех, кто предпочитает язык цифр, компания на презентации заявила, что по итогам прогонки в AnTuTu смартфон смог набрать 1 061 361 балл. И это автоматически ставит Moto Edge X30 на вершину рейтинга самых мощных Android-устройств.

Смартфон получил 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб UFS 3.1 и систему жидкостного охлаждения, которая отводит тепло на площади 13261,47 мм². Компания декларирует, что температура корпуса не нагревается свыше 38°С после 45 минут игрового процесса в «Glory of King».

Питает Moto Edge X30 аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстро дозаправить его можно на мощности 68 Вт благодаря технологии TurboPower. На то, чтобы ресурс батареи восполнить на 50% уйдет всего 13 минут. Как и было обещано, разрешение селфи-камеры составило 60 Мп. На задней панели предложили набор из трех датчиков 50 Мп (OmniVision OV50A40, 1/1,55", f/1.88, OIS) + 50 Мп (сверхширик, Samsung JN1, f/2.2) + 2 Мп (макродатчик, OmniVision OV02B1B).

Moto Edge X30 может похвастаться модулем NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, стереодинамиками и операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой My UI 3.0. На выбор предложили три модификации: 8/128 Гб — $502, 8/256 Гб — $533 и 12/256 Гб — $565. Представили еще и версию с подэкранной камерой, которая доступна только с модификации с 12/256 Гб по цене $627. Старт продаж запланирован на 15 декабря.

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Источник: mydrivers