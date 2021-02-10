Анонс Nubia Red Magic 6S Pro

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Nubia Red Magic 6S Pro больше мощности и охлаждения

Сегодня в Китае состоялась премьера смартфона Nubia Red Magic 6S Pro, которому прокачали производительность и много внимания уделили охлаждению. Это аппарат с ориентиром на геймеров, кому подавай максимум производительности.

Nubia Red Magic 6S Pro получил на вооружение 6,8-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 165 Гц. Частота отклика сенсора доведена до беспрецедентных 720 Гц и есть движок Magic GPU 1.0 с технологией Display Black для повышения стабильности частоты кадров. Базируется новинка на Snapdragon 888+, предлагает 8/12/16/18 Гб оперативной памяти LPDDR5 и постоянной предложили 128/256/512 Гб UFS 3.1. Питает смартфон батарейка емкостью 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой. На полную «дозаправку» аккумулятора уходит всего 17 минут.

В числе главных преимуществ Nubia Red Magic 6S Pro производитель называет модернизированную девятиуровневую систему охлаждения ICE 7.0 со встроенным вентилятором, который работает с частотой вращения 20000 оборотов в минуту и при этом он на 40% тише предшественника. Футуристичности кулеру придает RGB‑подсветка.

Обладает Nubia Red Magic 6S Pro селфи-камерой на 8 Мп, дисплейным сканером отпечатков пальцев и тройной тыльной камерой 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Руководит работой смартфона ОС Android 11 с оболочкой Red Magic 4.5.

Продажи Nubia Red Magic 6S Pro стартуют 9 сентября и на выбор предложили три модификации: 8/128 Гб — $620, 12/128 Гб — $680 и 12/256 Гб — $745. Представила компания и имиджевую версию смартфона с имитацией прозрачной тыльной крышки. В таком исполнении аппарат доступен в четырех версиях: 12/128 Гб — $697, 12/256 Гб — $759, 16/256 — $836 и 18/512 Гб — $991. «Прозрачный» Nubia Red Magic 6S Pro еще предлагает вариацию Battlefield Edition, в комплект которой входят дополнительные аксессуары и стоит она $1080.

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Источник: mydrivers