Анонс OnePlus Ace: переосмыслили хит от Realme

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Сегодня в Китае устроили премьеру OnePlus Ace, который ориентирован на игры и приличную производительность. И не будь на рынке Realme GT Neo 3, возможно, многие бы посчитали, что компании удалось создать действительно самодостаточного и сильного игрока в среднем сегменте. Но, увы, по факту, имеем дело с ребрендингом, где чуть «подшаманили» аппаратную и программные платформы.

Основу OnePlus Ace составил 5-нанометровый чипсет Dimensity 8100 Max с восемью процессорными ядрами Cortex-A78 и Cortex-A55. Здесь предложили графику Mali-G610 и независимый нейронный движок пятого поколения APU5810, а также поддержку оперативки LPDDR5 и постоянной памяти UFS 3.1. По своим характеристикам это копия Dimensity 8100, но компания утверждает, что в чипе улучшены три аспекта: стабильность частоты кадров в игровом процессе, увеличена вычислительная мощность искусственного интеллекта и поработали над шумоподавлением при создании ночных снимков. А чтобы свести до минимума риск перегрева, предложили систему жидкостного охлаждения площадью 4129,8 мм², которая отводит тепло на площади 35198,2 мм².

Гордится компания тем, что всю начинку ей удалось уместить в корпусе весом 186 грамм и толщиной 8,2 мм. Отображать картинку на OnePlus Ace призван 6,7-дюймовый экран разрешением 2412х1080 точек, который занял 93,4% лицевой поверхности. Типичная яркость составила 500 нит и пиковая 950 нит. Заявлена поддержка HDR10+ и частота обновления 120 Гц.

Емкость аккумулятора OnePlus Ace составила 4500 мАч и реализовали технологию быстрой зарядки мощностью 150 Вт. Пяти минут достаточно, чтобы восполнить ресурс батарейки на 43%, а на полную «дозаправку» уйдет 17 минут. Обещают, что батарейка вынослива и спокойно переживет 1600 циклов разрядки/зарядки без существенной деградации. Основная камера тройная и роль главного взял на себя датчик Sony IMX766 на 50-мегапикселей с оптическим стабом. Дополнили картину шириком на 8 Мп и макросенсором на 2 Мп.

Обладает OnePlus Ace операционной системой Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1, стереодинамиками, экранный сканер отпечатков пальцев, линейным вибромотором, NFC, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. С сегодняшнего дня компания начнет прием предзаказов на смартфон, а его продажи стартуют 26 апреля. На выбор аж четыре модификации: 8/128 Гб — $387, 8/256 Гб — $419, 12/256 Гб — $465 и 12/512 Гб — $543. Для сравнения за Realme GT Neo 3 с 150 Вт зарядкой просят от $409 за версию 8/256 Гб и модификация с 12/256 Гб оценена в $440.

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Источник: mydrivers