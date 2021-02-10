Анонс OnePlus Nord CE 5G: тоньше и выносливее

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Как и ожидалось, сегодня состоялась премьера OnePlus Nord CE 5G, который стал четвертой моделью серии Nord, входящей в средний сегмент устройств. Компания позиционирует модель как 5G-смартфон, который позаимствовал все лучшее у OnePlus Nord и привнес кое-что свое.

На первый взгляд отличий в дизайне OnePlus Nord и OnePlus Nord CE 5G нет, выглядят оба смартфона почти одинаково. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Так, первый Nord предлагает пластиковую рамку и стеклянную тыльную крышку, может похвастаться фирменным ползунком переключения режимов и при этом не наделен 3,5 мм разъемом для наушников. В случае же OnePlus Nord CE 5G пластиковая не только рама, но и задняя панель. Вернули миниджек, но убрали фирменный ползунок.

Новинка удостоилась 6,43-дюймового AMOLED-экрана разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Аппаратная основа — Snapdragon 750G с графикой Adreno 619. Оперативной памяти 8/12 Гб и постоянной 128/256 Гб. Внутри корпуса толщиной 7,9 мм находится батарейка емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт.

В отличие от предшественника, у OnePlus Nord CE 5G основная камера обладает тремя датчиками, а не четырьмя. Ключевой сенсор на 64 Мп (f/1.79), есть ширик на 8 Мп (f/2.25) и портретный модуль на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп. Имеется дисплейный сканер отпечатка пальца и фирменная оболочка OxygenOS на базе Android 11.

Прием предзаказов на OnePlus Nord CE 5G стартует 11 июня, а продажи начнутся с 16 июня. Доступна новинка будет в Индии и Европе. Версию с 8/128 Гб оценили в $315, а за вариант с 12/256 Гб просят $342. На старте продаж новинку будут предлагать со скидкой $14.

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Источник: 91mobiles