Анонс OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100: недорогие смартфоны с поддержкой microSD и стереодинамиками

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Представлены OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100: OnePlus на минималках

В этом году OnePlus распрощалась с имиджем производителя только топовых устройств и пошла по пути других брендов, представив более доступный OnePlus Nord. Эта стратегия получила сегодня продолжение и были представлены OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100. Новинки не только стали самыми доступными смартфонами компании, но предложили 3,5 мм разъем для наушников, стереодинамики и это первые устройства OnePlus с поддержкой карт microSD. Поддержка NFC не заявлена ни в одном из устройств.

OnePlus Nord N10 оценили в 329 евро ($389) и вначале он появится в Европе, а чуть позже выйдет в Северной Америке. Точную дату старта продаж компания не озвучила. Смартфон оснастили 6,49-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Snapdragon 690, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 512 Гб.

Емкость аккумулятора OnePlus Nord N10 составила 4300 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Разрешение селфи-модуля составила 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили четыре датчика: 64 Мп (f/1.79) + 13 Мп (широкоугольный, f/2.25) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4). Работает новинка под управлением Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.5. Габариты корпуса составили 164,9х65,1х8,49 мм при весе 188 грамм.

За OnePlus Nord N100 производитель запросил 179 евро ($212) и за эту сумму пользователь получает мобильник на базе Snapdragon 460, с дисплеем диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+, 4 Гб оперативки и флеш-накопителем вместимостью 64 Гб. Фронталка тут на 13 Мп и основная камера тройная 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4).

Внутри корпуса с габаритами 163х74,7х8395 мм с весом 190 грамм скрывается емкая батарейка на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. В качестве программного обеспечения выступает Android 10 с надстройкой Oxygen OS 10.5 и разнообразия по цветовому оформлению корпусов нет. Смартфон будет предлагаться только в сером цвете.

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Источник: androidauthority